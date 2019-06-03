Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen'den Yıldırım'ın İstanbul seçim çalışmalarına destek
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Başkan Başdeğirmen'den Yıldırım'ın İstanbul seçim çalışmalarına destek

1 saat önce

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a gitti.

Başkan Başdeğirmen'den Yıldırım'ın İstanbul seçim çalışmalarına destek, System.String[]
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim çalışmalarına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Hafta sonunu İstanbul'da geçiren Başkan Başdeğirmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği seçim çalışmalarına katıldı.

23 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım ile birlikte seçim çalışmalarına katıldı.

Ramazan Bayramı'nın hemen ardından yapılacak olan seçimle bir bayram daha kutlayacaklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İstanbul'da bulunan Ispartalılara da seslenerek, seçimlerde Binali Yıldırım'ın desteklenmesi çağrısında bulundu. Yıldırım'ın İstanbul aşığı, hizmet insanı olduğunu kaydeden Başdeğirmen, "Başta İstanbul'da yaşayan Ispartalı hemşehrilerim olmak üzere, tüm seçmenlerden Binali Yıldırım Bey'e destek vermelerini istiyorum" dedi. - ISPARTA
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:04 Kaynak: İHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Politika
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