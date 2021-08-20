Üye Girişi
Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

20.08.2021 17:51
Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi., System.String[]

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi'nde vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emre Mahallesi'nde vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Emre Mahallesi kahvesinde mahalle sakinleriyle sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e gerek mahallelerine gerekse şehre kazandırılan hizmetlerinden dolayı vatandaşlar teşekkürlerini iletti.

Mahallelerinin ciddi anlamda hizmetler aldığını bunlardan birisinin Emre Mahallesi Spor Tesisleri olduğunu aktaran Muhtar Gürcan Suvay, "Hafriyatı alındı, güzel bir hizmet ortaya çıkıyor. Mahallemizdeki imar planı revizyonunda yaşanan sorunun çözümü noktasında başkanımız müjde verdi. Yeni bir çalışma yapılacak. Mahallemize başkanımızın desteğiyle sağlık merkezi alanı ayrıldı, muhtarlık binası kazandırılacak. Öküzbattı mesireliği ele alındı, eski güzelliğine kavuştu. İnsanların piknik yapabileceği, ailelerin rahatlıkla gidip oturabilecekleri güzel bir alan oluyor. Yine şehrimiz harika bir çalışma ile Kirazlıdere'ye kavuştu. Böyle bir çalışmayı da şehrimize kazandırmış olmasından ve bizleri ziyaretinden dolayı başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

" Her mahalleye gidiyoruz"

Her cuma günü bir mahallede vatandaşlarla buluştuklarını, muhtarlar, azalar ve mahalle sakinleriyle istişareler yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de "Bu mahalle ziyaretlerimizi başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimle birlikte yapıyorum. Sorun varsa, o sorun ilgili başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimiz tarafından kısa sürede gideriliyor. Mahallemizin sorunu yoksa daha da nasıl güzelleştiririz noktasında altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her mahalleye giderek, mahalle sakinlerimizin isteklerini almak güzel bir netice veriyor" şeklinde konuştu.

"Pazar yeri sorunu""

Mahalle sakinleri de istek, talep ve önerilerini dile getirdi. Mahalle sakinleri mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Başdeğirmen'e teşekkür ederken, "Bugüne kadar vermiş olduğunuz sözleri tuttunuz, dokunulması gereken acil konuların hepsi çözüme kavuşturuldu" derken, mahallelerinin güncel konularından birisinin de pazaryeri ile ilgili olduğunu iletti.

Mahalle sakinleri, "Pazaryerlerinin mahalle aralarına kurulmasının hukuken mümkün olmadığını, kaldırılması gerektiğini bizler biliyoruz. Ancak buna rağmen bazı arkadaşlarımız insanları kışkırtma adına mahallemize pazaryeri kurulması yönünde söylemlerde bulunuyorlar. Zaten pazaryeri için fiziki ortam da mahallemizde yok" diyerek bu konuya açıklık getirilmesini isterlerken, özellikle son olarak Çünür Mahallesine yapılmakta olan kapalı pazaryerinden dolayı teşekkür etti.

"Herkes pazarı kendi mahallesine istiyor"

Başkan Başdeğirmen'in Emre Mahallesi ziyaretine katılan Doğancı Muhtarı Ali Divarcı ise, her insanın, pazaryerini kendi mahallesine istediğini söylerken, "Doğancı Mahallemize kurulan bir pazarımız var. Komşu mahallemiz Doğancı'ya inmek istemiyor. Her mahalleye de pazaryeri kurulması esnafı zorda bırakıyor. Esnaf 'tezgahımı açana kadar saat 10.00 oluyor, 11.30'a kadar pazar yapıyorum, malımı topluyor ve diğer mahalleye yetişiyorum' diyor. Onun için orta bir mahalle bulup, yakın mahallelerin bir merkezde toplanması lazım" derken, "Gülcü Mahallesindeki pazaryeri biraz üst bölüme kayarsa Emre Mahallesinin de sorunu çözülmüş olur. Yine Keçeci, Yenice Mahallesi sakinleri de Doğancı Mahallesine gelirse sorunlar daha rahat aşılır" görüşlerinde bulundu.

"Görüşülecek"

Konuyla ilgili olarak, Muhtarlar Odası Başkanı Gökhan Büyükleblebi, " Esnaf, 'Biz Isparta'da 20 adet pazara çıkıyoruz. Oradan oraya gittiğimizde ürünlerimiz çok zarar görüyor ve yarımşar gün olduğu için de müşteriye tam hizmet edemiyoruz' diyerek konuya sıcak bakmadılar ve esnaf pazar açmak istemedi. Şu anda şehrimizde haftada 20 pazar kuruluyor. Esnafın hiç iş yapamadıkları pazarlar da var. Esnafımız zorlanacağını düşündüğü ve para kazanamayacağını düşündüğü için böyle bir karar aldı. Tekrar Sebzeciler ve Manavcılar Odası Başkanımızla görüşürüz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.
Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Muhtar, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti 18:08 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı 17:18 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük 17:04 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor 16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 15:36 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti 15:27 Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı         
18:15
İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz         
18:04
Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak         
17:36
Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli         
17:10
Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu Uçaktan düşen Afganların bastırıldığı tişörtlerin satışı durduruldu         
16:51
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi         
16:06
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı         
15:28
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi         
15:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 18:22:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Başdeğirmen, Emre Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement