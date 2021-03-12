Başkan Başdeğirmen: "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen: "İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

12.03.2021 10:13
Başkan Başdeğirmen:

Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü beraberinde kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü beraberinde kadın kolları, gençlik kolları başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü, "Kızılay olarak yerel güçlerle omuz omuza verirsek bu toplumun, mazlumların acısını dindirmek daha kolay olacak diye düşünüyoruz" dedi. Isparta Belediye Bakanı Şükrü Başdeğirmen ile birçok faaliyette birlikte olduklarını kaydeden Büyükküpçü, yeni planladıkları işlerde de birlikte olmak istediklerini dile getirdi.

"Isparta'mız adına güzel işler yapılacak"

Isparta Valiliği tarafından Modernevler Mahallesindeki bir binanın kendilerine teslim edildiğini söyleyen Büyükküpçü, burada yapmak istedikleri faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükküpçü, Isparta'da güzel şeylerin yapılmasının kendisini de bir Ispartalı olarak onurlandırdığını dile getirerek, "Sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğunuz her iş bizden sonrası için de mutlaka güzel izler bırakacaktır. Önümüzdeki dönemde binamızı güzel bir mekan haline getirirsek Isparta'mız adına güzel işler yapılacak" şeklinde konuştu.

"Belediye olarak bu konuda çok hassasız"

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, Kızılay'ın yapmış olduğu çalışmaların tüm insanlığa yönelik olduğunu söyledi. İnsana yardımcı olmanın önemine işaret eden Başkan Başdeğirmen, "Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak adına bir mücadelenin içindeyiz. Bizler de belediye olarak çalışmalar sürdürüyoruz. Böyle yardımları yapmaya çalışan çok sayıda vakıf ve derneklerimizde bulunuyor. Çevremizde duyduğumuz, bildiğimiz, bize bildirilen vatandaşlarımızın tamamının hayatlarını rahat bir şekilde idame edebilmesi, evinde yakacağı yoksa yakacağını, ekmeği yoksa ekmeğini, kıyafetini, hastaysa sağlığına kavuşturabilmek için hep birlikte mücadele veriyoruz. Bizler de belediye olarak bu konuda çok hassasız" görüşlerinde bulundu.

"Yetişemediğiniz yerlerde birlikte yetişelim"

Isparta'da Kızılay olarak güzel bir ekip oluşturulduğunu ve bundan dolayı da mutlu olduğunu aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Gençlik kolları güzel çalışıyor, istekliler, ileriye taşımak için bir mücadele içerisindeler. Hepinizden Allah razı olsun. Bizlerde, sizlerin yanındayız, ne gerekiyorsa destek olmaya hazırız. Yetişemediğiniz yerlerde birlikte yetişelim. Kızılay, nerede bir zorda insan var, afet var, dünyanın neresi olursa olsun yetişiyor" dedi. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız

Şükrü Başdeğirmen, Ramazan, Kızılay, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Başdeğirmen: 'İhtiyacı olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' - Son Dakika


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