Başkan Başdeğirmen İlk Nikahı Kıydı
39 dakika önce
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti
'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen
, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı. Isparta
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk resmi nikah kıyma işleminde Gülderen
Ersoy ve Hakkı Çetin çiftinin hayatlarını birleştirdi.
Başkan Başdeğirmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Belediye Başkanı olarak ilk nikah törenini gerçekleştirdik. Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:08 Kaynak: İHA
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