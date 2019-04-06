Son Dakika Haberleri: Başkan Başdeğirmen İlk Nikahı Kıydı

Başkan Başdeğirmen İlk Nikahı Kıydı

39 dakika önce

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı.

Başkan Başdeğirmen İlk Nikahı Kıydı, System.String[]
31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikten sonra ilk nikahı kıydı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ilk resmi nikah kıyma işleminde Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftinin hayatlarını birleştirdi.

Başkan Başdeğirmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Belediye Başkanı olarak ilk nikah törenini gerçekleştirdik. Gülderen Ersoy ve Hakkı Çetin çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:08 Kaynak: İHA

AK Parti, Şükrü Başdeğirmen, Güncel
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