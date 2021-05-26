Başkan Başdeğirmen: "ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak" - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen: "ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak"

26.05.2021 15:50
Başkan Başdeğirmen:

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi(ITKM) inşaatında incelemelerde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi(ITKM) inşaatında incelemelerde bulundu. İnceleme esnasında yıllar önce ITKM kapsına yazılan 'bitmeyen bir hayal' yazısını gören Başkan Başdeğirmen, "Bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak" dedi.

Isparta'nın merkezinde yer alan ve şehrin 25 yılına damga vuran ITKM'de sona yaklaşılıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinden bu yana üzerinde en çok mesai harcadığı konular arasında yer alan ITKM'de çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmaları ve gelinen noktayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

ITKM Kültür Merkezinde sona gelindi. İnşaatta 300'ün üzerinde işçi çalışmalarını devam ettiriyor. İnşaat çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgi veren ITKM Proje Müdürü Esra Süslü, çalışmalarda son düzlüğe girdiklerini, çalışmaların 24 saat kesintisiz devam ettiğini söyledi. Süslü, "Isparta halkına 22 yıllık bir binanın şahesere döndüğünü ispat için buradayız. Bunu zevkle başkanımızın ve ITKM'nin çalışanları olarak kayyumun, TMSF'nin açılışıyla da taçlandıracağız. En kısa sürede bunu tamamlamaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"Artık bitirmek üzereyiz"

ITKM'de inşaatın hızla devam ettiğini, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, "Burada en önemli konulardan birisi elimizde 23 yıl önce çizilmiş bir proje var. 23 yıl önceki ihtiyaçlarla, bugünün arasında çok büyük farklar var. Bizler bu işi yaparken tüm yetkililerimizin dahilinde müelliflerimizin de bu işin içerisinde olması şartıyla yenilemeleri ve teknolojiyi daha üst seviyelere getirebilmek için projede iyileştirmeler yapmak durumunda kalıyoruz. Şu anda son haline geldik. Artık bitirmek üzereyiz, kısa süre sonra halkımıza müjdeyi paylaşacağız. Güçlü bir şekilde çalışılıyor. Teknik heyetimize, müteahhit firmamıza, çalışanlarına, TMSF başkanımız ve yetkililerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İnşaat alanından yüzlerce kamyon dolusu, yıpranmış, atıl vaziyete düşmüş malzeme atıldığını dile getiren Başkan Başdeğirmen, şu anki çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

"Kültür merkezimizin Türkiye'deki ilk 5'te olduğuna inanıyorum"

Yapılan çalışmalarla binanın uzun yıllar şehre en iyi hizmet vereceğini aktaran Başdeğirmen, "Modern, kullanışlı, Türkiye'nin en önemli alış veriş merkezlerinden, sosyal tesisi, kültür merkezi olarak önde olan bir bina olarak hizmete sunulacak. Aynı zamanda bize ait olan 7500 metrekare içerisindeki kültür merkezimizin Türkiye'deki ilk 5'te olduğuna inanıyorum. Görmek isteyen vatandaşlarımıza da kapılarımız açıktır" dedi.

İnşaat alanını dolaşırken 23 yıl önce koruma amaçlı yapılan yol sacının üzerinde 'bitmeyen bir hayal' yazıldığını gördüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Artık bu bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olarak vatandaşımızın karşısına çıkmak üzere" diye konuştu. - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak
Başkan Başdeğirmen: ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak
Başkan Başdeğirmen: ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak
Başkan Başdeğirmen: ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak

Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Türkiye, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Başdeğirmen: 'ITKM bitmeyen bir hayal değil, biten bir eser olacak' - Son Dakika Ekonomi


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