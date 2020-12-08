Başkan Başdeğirmen: "Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz" - Son Dakika

Başkan Başdeğirmen: "Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz"

08.12.2020 22:49
Başkan Başdeğirmen:

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yasir Pirimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yasir Pirimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Pirimoğlu, "Merkez İlçe Teşkilatı olarak her zaman Şükrü Başkanımızın yanındayız" dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yasir Pirimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunulurken, Belediye Başkanı Başdeğirmen, belediye olarak görevleri süresinde bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 'Şehrimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını, varsa isteklerini sizlerle birlikte istişare ederek hizmetlerimizi yapmaya çalışıyoruz" diyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Aynı teşkilatın ekibiyiz, aynı davanın insanlarıyız. Bunlar bizim için çok önemli. Hep birlikte Isparta'mızdaki vatandaşlarımıza ve ulaşabildiğimiz kadar da Isparta'mızın dışındaki vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" görüşlerinde bulundu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "Bu teşkilatların önemi bizleri, sizlerle beraber vatandaşlarla buluşturmaktır. Teşkilatlar vatandaşların sorunlarını gidermek ihtiyaçlarını karşılamak, varsa çözüm yolları bulmak anlamında çok önemli. Hepimizin tek amacı var, insana yardımcı olmak. İnsanın yanında olmak, insan odaklı çalışmak. Bizlerde elimizden geldiğince bu çalışmalarımıza hız veriyoruz. Sizlerin verdiği güçle de daha çok çalışıyoruz. Sağ olsun Yasir Başkanımız bizleri yalnız bırakmıyor. Bütün vatandaşlarımızın isteklerini taleplerini bizlere getiriyor. Bizde bu talepleri elimizden geldiğinin daha fazlasını yaparak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Pandemi dolayısıyla yaşanan sorunlara, verdikleri hizmetlere de değinen Başkan Başdeğirmen, "Bu süreç tüm insanlarımızı yordu. Ancak bizler de hep birlikte el birliği, güç birliği ile bunun mücadelesini verdik. İnanıyoruz ki, devletimizin gücüyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetiyle diğer ülkelere örnek olacak şekilde vatandaşımızın yanında her sorununa çare olarak güzel çalışmalar yapmaktayız" derken, son zamanlardaki aşı gelişmelerinden bahsetti. Başdeğirmen, "Umudumuz en kısa zamanda bu zor günleri atlatmaktır. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. Vatandaşlarımızdan da tedbirlere uymalarını, maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını rica ediyorum. Sağlıklı güzel günler yakındır" ifadelerinde bulundu.

Isparta'da çok sayıda projenin devam ettiğini kaydeden Başdeğirmen, "Isparta'mızda birçok hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi süreci bize engel değil. Bizler gece gündüz ne kadar zorlukta çekilse, eleman sorunu yaşansa da hizmetlerimizi aksatmıyoruz. 29 müdürlüğümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Isparta'mızda gördüğümüz yapılaşmadaki sorunları varsa onları çözerek, yeni yaşam alanları oluşturarak şehrimizi daha da güzelleştirmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yasir Pirimoğlu da, misafirperverliklerinden dolayı şahsı ve yönetim kurulu üyeleri adına Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yasir Pirimoğlu, "Dünyayı kıskacı altına alan bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Isparta'mızda AK Parti belediyemizin, Şükrü Başkanımızın özellikle maske, mesafe ve hijyen kuralları noktasında oluşturmaya çalışmış olduğu farkındalık projelerinden dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Yasir Pirimoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "AK Parti belediyesi Şükrü başkanım belediyeyi aldıktan sonra gerçekten gönül belediyeciliği ve hizmet belediyeciliğini çok güzel bir şekilde harmanlayarak Isparta'mıza çok güzel kazanımlar sağladı. Her şeyden önce Isparta'mızda sosyal belediyeciliğin ne olduğunu bizlere tanıttı. Pandemi sürecinde yardıma ihtiyacı olan birçok aileye belediyemiz yardım elini uzattı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Ayrıca Isparta'da yıllardan buyana çözüme kavuşması gereken bir ITKM olayı, koku sorunu vardı. Başkanımız burada AK Parti belediyeciliğine yakışır bir şekilde tüm özverisiyle bu problemlerin üzerine gitti ve çözüme kavuşturdu.

Yine bir Millet Bahçesi projesi var. Başkanımızın bu projenin üzerine titiz bir şekilde eğildiğini de biliyorum. Bu da güzel bir projeyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak.

Biz Merkez İlçe Teşkilatı olarak her zaman Şükrü Başkanımızın yanındayız. Merkez İlçe Teşkilatı olarak partimiz adına, belediyemiz adına ne yapmamız gerekiyorsa her zaman taşın altına elini koymaktan değil, gövdemizi koymaktan hiçbir zaman çekinmeyiz. Dolayısıyla hep birlikte teşkilatımızla birlikte güzel çalışmaların altına bundan sonra da imza atılacaktır. Başkanımıza bugüne kadar teşkilatımıza vermiş olduğu desteklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız." - ISPARTA

Başkan Başdeğirmen: Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz
Başkan Başdeğirmen: Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz
Başkan Başdeğirmen: Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz

Şükrü Başdeğirmen, AK Parti, Isparta, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Başdeğirmen: 'Sizlerin verdiği güçle daha çok çalışıyoruz' - Son Dakika


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