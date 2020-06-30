Başkan Başer şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Başer şehit ailesini ziyaret etti

Kütahya'nın Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, 1993 yılında Kars ili Sarıkamış ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sebahattin Şenkal'ın ailesini ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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