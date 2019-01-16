Son Dakika Haberleri: Başkan Başsoy'dan Hasta Ziyareti

Başkan Başsoy'dan Hasta Ziyareti

58 dakika önce

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretin de bulundu.

Başkan Başsoy'dan Hasta Ziyareti, System.String[]
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara geçmiş olsun ziyaretin de bulundu.

Her fırsatta yaşlı, hasta ve taziye ziyaretlerinde bulunan Başkan Başsoy, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaları da unutmuyor.

Hasta ve hasta yakınlarıyla bir süre sohbet eden Başkan Başsoy, ziyaretteki amaçlarının; rahatsızlıkları nedeniyle gününü hastanede geçiren hastaları ve hasta yakınlarını ziyaret ederek onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek olduğunu söyledi.

Hastaları ziyaret etmenin önemine değinen Başkan Basşoy; "Hastalık ve sağlık insan için. Hastanemizde tedavi gören tüm hemşerilerimize geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Biz bir olduğumuz sürece varız. İyi günde de kötü günde birlik olabilmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle hasta olan kardeşlerimize Allah'tan acil şifa yakınlarına da sabır ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:52 Kaynak: İHA

Cemalettin Başsoy, Erzincan, Güncel
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