Son Dakika Haberleri: Başkan Başsoy Regaip Kandilini Kutladı

Başkan Başsoy Regaip Kandilini Kutladı

58 dakika önce

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Başsoy Regaip Kandilini Kutladı, System.String[]
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Regaip Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başsoy mesajında; "Allah'ın rahmet ve bereketinin bol ihsan edildiği üç ayların habercisi Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Tefekkür ve şükür vesilesi olan kandiller, hepimiz için ruhani bir arınma, aydınlanma ve hayat muhasebesi imkanı sağlayan gecelerdir. İnsanımızın anlam ve gönül dünyasına ışık tutan Regaip Kandili de tıpkı diğer kandil geceleri gibi toplumumuz için vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Regaip Kandili ile Rabbimizin bizlere sunduğu bereket ve rahmet dolu üç aylara ulaşmış, on bir ayın sultanı Ramazan'ın gölgesini üzerimizde hissetmiş bulunuyoruz.

İnsanlarımızın yaratana daha derin bir şükür imkanı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaib kandilini tebrik ediyor; bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını, Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı hüzün verici hadiselerin sonlanması için bir dönüm noktası olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:20 Kaynak: İHA

Cemalettin Başsoy, Regaib Kandili, Güncel
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