Başkan Batır, kızılderililerin "Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir" atasözünü hatırlatarak uyardı - Son Dakika

Başkan Batır, kızılderililerin "Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir" atasözünü hatırlatarak uyardı

23.03.2021 13:12

Başkan Batır, kızılderililerin "Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir" atasözünü hatırlatarak uyardı Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır: "Sezon kapalıyken avlanmak kadar yaban hayattaki havyaları doğadan koparılıp eve getirilmek de...

Başkan Batır, kızılderililerin "Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir" atasözünü hatırlatarak uyardı

Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır:

"Sezon kapalıyken avlanmak kadar yaban hayattaki havyaları doğadan koparılıp eve getirilmek de hayvan popülasyonuna zarar verir"

"Doğada tavşan yavrusu bulup yalnız kalmış sanıp evinde bakmaya çalışmak, sazlıkta bulunan ördek yumurtasını alıp kuluçka makinesinde büyütmeye çalışmak çok yanlıştır"

"Doğa kendi yaşamını kendisi sürdürsün, biz mümkün olduğu kadar yavru zamanında müdahale etmeyelim"

ESKİŞEHİR - Geçtiğimiz hafta sona eren 2020-2021 kara avcılığı sezonu değerlendiren Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, Kızılderililerin "Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir" atasözünü hatırlatarak, "Sezon kapalıyken avlanmak kadar yaban hayattaki havyaları doğadan koparılıp eve getirilmek de hayvan popülasyonuna zarar verir" dedi.

Ülke genelinde 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayan av sezonu geçtiğimiz hafta itibariyle sona erdi. Verilen kararla doğanın en sağlıklı biçimde üremesi ve buna bağlı olarak canlı çeşitliliğinin korunması hedefleniyor. Kara avı üzerine kurulan Eskişehir Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü'nün Başkanı Rıdvan Batır sezonu yorumladı. Bazı av hayvanlarının seyrekliğine dikkat çeken Başkan Batır, bunun iklim koşullarının sert geçmesinden kaynaklı olabileceğini ifade ederek, "Eskişehir'de 7 Mart tarihi itibariyle kapattığımız sezonun keklik, tavşan bakımından av potansiyeli çok düşüktü. Geçmiş dönemdeki mevsimin kurak geçmesinden dolayı arazideki ot yapısının olmaması, iklim şartlarında hayvanların yavrulama ve üreme dönemindeki yağan yağış ve sellerden dolayı hayvanların yavrularının telef olması ihtimali buna sebep olmuş olabilir." dedi.

"Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir"

Sezon kapalıyken avlanmanın yabani yaşam için çok tehlikeli olduğunun altını çizen Rıdvan Batır, bunun yanı sıra yaban hayattaki havyaların doğadan koparılıp eve getirilmesinin hayvan popülasyonuna zararı olduğunu belirtti. Başkan Rıdvan Batır; "Bir Kızılderili atasözü var; 'Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir' diye. Bunu da göz önünde bulunduracak olursak hayvanların yavrulama dönemlerinde insanların gidip yaban hayvanlarının yumurtalarını toplaması, kendisi üretip bakmaya çalışması, yaban hayatını olumsuz yönde etkilemekte olup bu da hayvan hakları koruma derneklerinin tepkisini çekmektedir. 7 Mart tarihinden sonra bir sonraki av mevsimine kadar hayvanların yavru dönemleri. Bu yavru döneminde arazideki hayvanların yumurtalarını ellememeleri gerekiyor. Mesela adam tavşan yavrusu buluyor, hayvan yalnız kalmış sanıp evinde bakmaya çalışıyor halbuki doğada hiçbir tavşan yavrusunu altında tutmaz. O hayvanı bırakır, gece karanlıkta doyurur, bir yere saklar ve çeker gider. Adam sazlıkların içinde 8-10 tane ördek yumurtası buluyor, alıyor kuluçka makinesinde büyütmeye çalışıyor. Bunların hepsi yanlış şeyler. Doğa kendi yaşamını kendisi sürdürsün. Biz mümkün olduğu kadar yavru zamanında müdahale etmeyelim" diye konuştu.

Başkan Batır, kızılderililerin Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir atasözünü hatırlatarak uyardı
Başkan Batır, kızılderililerin Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir atasözünü hatırlatarak uyardı
Başkan Batır, kızılderililerin Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir atasözünü hatırlatarak uyardı
Başkan Batır, kızılderililerin Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir atasözünü hatırlatarak uyardı

Eskişehir Merkez, Eskişehir, Atıcılık, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Batır, kızılderililerin 'Baharda çok kibar yürüyünüz, doğa hamiledir' atasözünü hatırlatarak uyardı - Son Dakika


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