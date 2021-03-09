Başkan Battal İlgezdi: "Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok" - Son Dakika

Başkan Battal İlgezdi: "Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok"

09.03.2021 16:55
Başkan Battal İlgezdi:

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde imara aykırı kaçak yapılaşmaya göz yumulduğuna ilişkin iddialara karşı yerinde incelemelerde bulundu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde imara aykırı kaçak yapılaşmaya göz yumulduğuna ilişkin iddialara karşı yerinde incelemelerde bulundu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Zabıta Müdürlüğü ile Yapı Denetim ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri Ferhatpaşa Mahallesi'nde kaçak yapı denetimi gerçekleştirdi. Başkan Battal İlgezdi, bir televizyon kanalında yer alan "Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi'nde Ruhsatsız Bina Yapımı" ile ilgili haber üzerine, yerinde incelemelerde bulundu. İzinsiz ve kaçak yapılaşmaların yıkım çalışmalarının devam ettiği Ferhatpaşa Mahallesi'nde belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlere katılan İlgezdi, yıkım işlemi devam eden yapılarla ilgili yetkililerden detaylı bilgi alarak izinsiz yapılaşmaya Ataşehir'de izin verilmeyeceğin söyledi.

Habere konu yerin ruhsatlı olmasının anlaşılması üzerine gazetecilere açıklama yapan İlgezdi, "Söz konusu bina ruhsatlı. Ancak Ferhatpaşa'da yaklaşık olarak 60 bina kaçak olarak yapılmış ve bunun 43 tanesi tarafımızdan yıkılmıştır" dedi.

İmara aykırı ve ruhsatsız yapılaşmalar ile Ataşehir'in her mahallesinde mücadele ettiklerini bildiren İlgezdi "Ataşehir'de kent dokusunu bozan yapılaşmalara asla izin vermiyoruz. Ruhsatı olmayan yapıları sürekli kontrol ediyoruz. Uygunsuz olan yapıların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Ferhatpaşa Mahallesi'nde temizlik ve hijyen kurallarına uymayan işletmelerde de denetimlerin sürdüğünü belirten Başkan İlgezdi, Covid-19 yasakları ile ilgili de taviz vermediklerini bildirdi. - İSTANBUL

Başkan Battal İlgezdi: Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok
Başkan Battal İlgezdi: Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok
Başkan Battal İlgezdi: Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok

Ferhatpaşa Mahallesi, Zabıta Müdürlüğü, Battal İlgezdi, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Battal İlgezdi: 'Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı
2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı 2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı         
16:51
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış EPDK paylaştı, akaryakıt alırken bu konulara dikkat! Doğru bilinen ne çok yanlış varmış         
10:23
Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik Defineciler tarihi evi talan etti, içeriye bakan vatandaşlar şaşıp kaldı: Hayret ettik         
10:06
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:01:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Battal İlgezdi: "Ataşehir'de kaçak yapılaşmaya izin yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei