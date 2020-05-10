Başkan Batur, 65 yaş ve üstü Konaklılarla bir araya geldi - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yaklaşık 2 ayın ardından sokağa çıkma izni verilmesiyle parklarda vakit geçiren annelerin gününü kutladı.



Anneler Günü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesinin Karşıyaka'da Zübeyde Hanım Anıtı önünde düzenlediği törene eşiyle birlikte katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, törenin ardından Güzelyalı Fuat Göztepe Parkı'na giderek 65 yaş ve üstü annelere sürpriz yaptı. Salgın önlemleri kapsamında uzun süredir evlerinde izole olan ve ilk kez kısa süreliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarırken Başkan Batur da eşi Ferah Batur ile birlikte annelere kırmızı karanfiller armağan ederek Anneler Günü'nü kutladı.



"En büyük temennimiz sağlıklı yaşamaları"



Konak Belediyesinin sosyal mesafenin sağlanabilmesi adına ikişer metre ara ile yerleştirdiği banklarda dinlenen vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Batur, "Bugün hem Anneler Günü hem de uzun bir aradan sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız kısa süreliğine de olsa ilk kez dışarı çıkma fırsatı buldu. Biz de onlar için parklarımızı temizledik, dezenfekte ettik ve ikişer metre mesafe ile tek kişilik banklar yerleştirdik. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum ki onlar için ne yapsak az. Burada 65 yaş ve üstü değerli annelerimizin de gününü kutladık. Bundan sonraki süreçte de onların sağlık içinde yaşamaları en büyük temennimiz" dedi.



Behiye Anne'ye duygulandıran kutlama



Öte yandan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kendisine mesajla ulaşarak 77 yaşındaki annesine bir Anneler Günü sürprizi yapmasını isteyen vatandaşı da kırmadı. Evine çiçekler gönderilen 77 yaşındaki Behiye Adak, "Bu güzel sürpriz için çok teşekkür ederim. İnşallah sağlıklı güzel günlerde görüşürüz. Bu Anneler Günü'nde dünyaya sağlık diliyoruz" sözleriyle mutluluğunu ifade etti.



Eşinin Anneler Günü'nü kutladı



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki evlat yetiştiren eşi Ferah Batur'u da unutmadı. Batur, eşinin Anneler Günü'nü sevginin sembolü kırmızı bir gül ile kutladı. - İZMİR