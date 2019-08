Başkan Batur'dan bayram mesajı: "Hedef 2023"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bayramlaşma dolayısıyla ilçenin farklı bölgelerinde bulunan birimlerini tek tek ziyaret ederek, belediye çalışanlarının bayramlarını kutladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, bayramlaşma dolayısıyla ilçenin farklı bölgelerinde bulunan birimlerini tek tek ziyaret ederek, belediye çalışanlarının bayramlarını kutladı. Çok çalışma ve birlikte olma zamanı olduğunu ifade eden Batur, "Hedef 2023" dedi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, sendika temsilcileri, belediye bürokratları ile birlikte, Gediz'deki Fen İşleri Şantiyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Kadifekale'deki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlığı ziyaret ederek personelin bayramını kutladı. Bayramlaşma sırasında, son zamanlarda işçiyi rahatsız eden kıdem tazminatının fona devredilmesi konusuna değinerek, her zaman işçinin emekçinin yanında yer aldıklarını kaydeden başkan Batur, "Birlikte olmak ve birbirimize destek olmak zorundayız. Başarının tek formülü budur" dedi. Batur, "Birlikte Konak diyerek bir yola çıktık. Birbirimize inandık. Konak'a rekor bir oy alarak göreve geldik. Sizler bize inandınız, bizlerde size. Şimdi hareket zamanı, çalışma zamanı. Sizler çalıştıkça, görevlerinizi layıkıyla yaptıkça, başarıya ulaşabiliriz. Biz yöneticiyiz. Plan proje yaparız fakat bunu sahada uygulayacak olan sizler canla başla çalışmazsa, yapılan planın ve projenin hiç bir önemi kalmaz. Başkanı üst noktalara çıkaran çalışanlarıdır. Sizin değerli emekleri ile bu güzel işler ortaya çıkıyor. O yüzden bir bütünün parçası olan bizler her zaman bir arada hareket ederek birbirimize destek olursak başarıya ulaşabiliriz. Son günlerde yeniden seslendirilen işçinin kıdem tazminatı konusunda eğer bunu elinizden alacak bir çalışma ortaya çıkarsa, belediye başkanı olarak ben, meclis üyelerimizle, sendika temsilcilerimizle birlikte her zaman sizlerin yanınızda mücadele etmeye hazırız. Sizlerin haklarının elinizden alınmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz" diye konuştu.



"Gücümüzü çalışanlardan alırız"



Başkan Batur, bayramlaşma programına Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen törenle devam etti. Törene DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel–İş İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu, Gençlik kolları başkanı ve yöneticileri ve belediye çalışanları katıldı. Batur, Kurban Bayramı'nı ülkede yaşanan, özellikle çevresel konularda yaşanan sıkıntılara rağmen çok güzel geçirmeleri temennisinde bulunarak, birlik beraberlik içinde olmak gerektiğini söyledi. Batur, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda memurlara yönelik sözleşmeye imza attıklarını hatırlatarak, "Geçtiğimiz bayram, memur arkadaşlarımızla güzel bir anlaşma imzaladık. Çalışanlarımızla, emekçilerimizle bir bütün halinde hizmet vermeyi geçmişten bu yana ilke edindik. Bu çalışma sürecinde özellikle belediye başkanları gücünü çalışanlarından, emek verdiği kişilerden alır. Biz bu anlayışla yola çıktık. Geçmişten bu yana çok sıkıntılı olan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şirketimize geçmiş olan çalışma arkadaşlarımızın şartlarının iyileştirilmesine yönelik sendika ile iki kez bir araya gelerek bu işi çözdük" ifadelerini kullandı.



"Konak için özveriye çalışacağız"



"Çalışanlarımızın huzuru, işlerini doru yaptıkları zaman tüm işlerimiz yolunda gider" diyerek sözlerine devam eden Batur, şunları ifade etti. "Bizde tüm desteğimizle çalışanlarımızın yanında oluruz. Sabah saatlerinden bu yana şantiyelerimizi dolaştık. Oralarda herkesin yüzünün güldüğünü ve 'Birlikte Konak' anlayışının yavaş yavaş oturmaya başlamasını görmek beni de mutlu etti. Biz birlikte yola çıktık, Konak'ı birlikte en güzel yere getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bize halkımız güven duydu, çok önemli bir oy oranıyla bu göreve getirildik. Bu göreve layık olmak ve görev bilinciyle hizmet üretmek hem belediye başkanı olarak benim görevim hem meclis üyesi arkadaşlarımın ve sizlerin görevi. Bundan sonra projelerin üretilmesi, verilen sözlerin Yerine getirilmesi konusunda hepinizi özverili çalışma dönemi bekliyor" diye konuştu.



"Önümüzdeki süreç çok önemli"



Batur, 2023'ü işaret ederek, "Özellikle önümüzdeki süreç çok önemlidir. Belediye başkanlarına verilen ve ülkenin iktidar değişikliği için verilen bir fırsat. Bu fırsatı belediye başkanları olarak en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim hata yapma lüksümüz yok. O nedenle kenti, belediyeyi çok iyi yöneterek, doğru işler yaparak önümüzdeki hedef olan 2023'e kilitlenmemiz lazım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i ve onun temel ilkelerini ve kurumlarını ortadan kaldırmak yapılan saldırılara rağmen ben şuna inanıyorum ki; 2023'te Cumhuriyet'e inanan, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına inanlar kazanacak. Bunun için çok çalışmamız, inanmamız, bize güvenenlere mahcup etmememiz lazım. Bu da sizlerden geçiyor. Ben sadece yöneticiyim. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız" diyerek herkesin bayramını kutladı.



Konuşmanın ardından Başkan Batur ve meclis üyeleri personelle tek tek bayramlaştı. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

