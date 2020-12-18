Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı - Son Dakika

Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı

18.12.2020 09:48
Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı, System.String[]

Tarihi Kemeraltı Çarşısında, pandeminin en çok sarstığı kesim olan esnafı ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'zor günlerde yanınızdayız' mesajını vererek, "Ekonominin çarkları esnafla döner" dedi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısında, pandeminin en çok sarstığı kesim olan esnafı ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 'zor günlerde yanınızdayız' mesajını vererek, "Ekonominin çarkları esnafla döner" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Çarşısını ziyaret ederek, pandemiden büyük yara alan esnafla bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl ile Konak İlçe yöneticileri, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ve Konak Mahalle Muhtarı Tamer Yıldırım'la birlikte Kemeraltını gezen Başkan Batur, salgın döneminde gelirlerinde büyük bir kayıp yaşayarak, dara düşen esnafı tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Başkan Batur'la konuşarak, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın ilk kez bu kadar durgun olduğuna dikkat çeken esnaf, günlerce siftah yapamadan dükkanlarını kapattıklarını belirtti. Kötü günlerin geçeceğine inandıklarını da ifade eden esnaf, Başkan Batur'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Ayaklarınıza sağlık. Sizi gönülden seviyoruz. Belediye hizmetlerinden memnunuz. Her gün temizliğimiz yapılıyor. Bu nedenle gönlümüz rahat, sizinle konuşabiliyoruz. Derdimizi dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"İşgaliye almıyoruz, almaya da niyetimiz yok"

Esnafla dertleşen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise zor durumda olan esnafa ciddi bir destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Biz yerel yönetim olarak esnafımızın yanındayız. Geçen Mart ayından beri esnafımızdan işgaliyeleri almıyoruz. Ayrıca belediye mülklerinde kiracılarımız var, onlardan da geçtiğimiz Mart ayından beri kira almıyoruz. Alma niyetimiz de yok. Esnafımızı işyerlerinin dezenfekte edilmesi konusunda destekliyoruz, gıda kolileri dağıtıyoruz. Esnafımızı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Türkiye'de hareket esnaftan başlar. Esnafı harekete geçirmemiz gerekir. Ekonominin çarkları esnafla döner" dedi.

Esnafla konuşurken, 2020'nin zor bir yıl olduğunu, "2020 böyle bir yıl; yağmur bile normal yağmıyor" diyerek vurgulayan Başkan Batur, İzmir'de hem ticaretin hem de tarihi yapılarıyla turizmin kalbi olan Kemeraltı bölgesinin kalkındırılması için ne gerekiyorsa yapılacağını da sözlerine ekledi. - İZMİR

Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı
Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı
Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı
Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı

Abdül Batur, Kemeraltı, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Batur'dan esnafa 'yanınızdayız' mesajı - Son Dakika


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