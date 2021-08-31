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Başkan Batur'dan Gazetecilere Konak Gezisi - Son Dakika

Başkan Batur'dan Gazetecilere Konak Gezisi

31.08.2021 10:07
Başkan Batur'dan Gazetecilere Konak Gezisi, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne özellikle dezavantajlı bölgelerde yaptıkları çalışmaları, sürdürülen projeleri tanıtan bir gezi düzenledi.

MESELE DAR GELİRLİ SEMTLERE HİZMET ULAŞTIRABİLMEKTE

Gezide İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ile İGC Yönetim Kurulu Üyeleri ve basın temsilcileri yer aldı.

Gezi rotasında Konak Belediyesinin son yıllarda yürüttüğü model projelere ev sahipliği yapan yapılar gezildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, gruba tamamlanmış ve yakın zamanda tamamlanması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

İnsan Odaklı Yerel Yönetim

Gezi boyunca gazetecilere rehberlik eden ve bilgiler veren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "İnsan odaklı yerel yönetim anlayışıyla hizmet veriyoruz. Konak, İzmir'in tarihi dokusuna ev sahipliği yapan en büyük ilçe. Kent bilincini öncelikli tutarak halkımıza, gençlere hizmet vermeye, ihtiyaç duydukları her konuda yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yaptığımız projelerde insan yaşamına saygılı, çevreye duyarlı bir anlayışla hareket ediyoruz. Tamamlanan projelerimizin yanında halkımızla buluşturmak için gün saydığımız projelerimiz de var" dedi.

Konak'ın gündüzleri 1,5 milyon insana hitap eden merkez ilçe olduğuna dikkat çeken Batur, "Önceliğimiz hizmetlerimizden kent insanımızın eşit şartlarda yararlanabilmesi. Bu nedenle rotayı bilhassa daha dar ve orta gelirli semtlerimize yönelterek, eksiklerini tek tek tamamlıyoruz. Merkez ilçe olmanın tüm sorumluluklarını yerine getirirken, halkımızın mahallesinde semtinde tüm belediye hizmetlerinden yararlanmasını önemsiyoruz.Neredeyse her ilçemizin, Pazar yeri, kreş, eğitim salonları, spor salonları, kadınlarımıza el becerileri kazandıran mekanlar mutlaka olmalı. Tek tek bu kompleksleri ilçelerimize kazandırma gayretindeyiz" diye konuştu.

Basmane Semt Merkezi'nden başlayan gezi, Konak Engelsiz Yaşam Köyü, Roman Kültür Merkezi, Gültepe Spor Kompleksi, Toros Sosyal Tesisleri, Abacıoğlu Hanı, Yemişçizade Konağı, Konak Belediyesi Yenilikçi Öğrenme Merkezi – KONTAK gibi yapıların ziyaretlerini kapsadı. Bunların yanında restorasyon işlemleri devam eden Silahhane, TCDD Kemer Hangar, Kıllıoğlu Hamamı gibi yapılar da ziyaret edildi.

Doğru Projeler Çözüme Ulaştırır

Yerinde gördükleri projelerin İzmir'in merkez ilçesi Konak'ın tarihi dokusunu daha da zenginleştireceğine inandıklarını belirten İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, "Kentin sorunlarına dikkat çeken doğru projelerin ortaya konularak sorunların çözülmesi hepimiz için önemli.

Hizmet ve çalışmalarda kent insanına eşit yaklaşan, temel değerlerde buluşturan anlayışı önemsiyoruz.

Kentin merkezinden öte çeperlerin birçok hizmete ihtiyacı var.Bugüne kadar örnek iş birlikleri gerçekleştirdiğimiz, meslek ve meslektaşlarımıza karşı duyarlılığı ile tanıdığımızKonak Belediyesi'ne ve Abdül Batur Başkana hem teşekkür ediyor hem de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum"

Ziyaret edilen yapıların çeşitli eğitimler ve etkinliklere ev sahipliği yapması, bölgede yaşayan kadın ve gençler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın ücretsiz yararlanması bekleniyor.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Abdül Batur, İzmir, Konak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Batur'dan Gazetecilere Konak Gezisi - Son Dakika


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