Son Dakika Haberleri: Başkan Batur'dan Göztepe'ye tam destek
Son Dakika Spor Başkan Batur'dan Göztepe'ye tam destek

Başkan Batur'dan Göztepe'ye tam destek

1 saat önce

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile kulüp yöneticilerini makamında ağırladı.

Başkan Batur'dan Göztepe'ye tam destek, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Göztepe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile kulüp yöneticilerini makamında ağırladı. Kayserispor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından yüzlerin güldüğü ziyarette, Göztepe Spor Kulübü ile takımın yeni stadının inşa edildiği alanda yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu.


Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp yöneticileri, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'u makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Batur, Göztepe'nin hemen her maçına giderek takıma destek verdiğini belirterek, " İzmir'in kalbi Konak'tır ve Konak'ın kalbinde de şanlı Göztepemiz'in yeri büyüktür. Takıma ivme kazandıran Başkan Sepil'e ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.


"Stadyumun çevresinde sosyal alanlar oluşturmayı istiyoruz"


Göztepe için inşa edilen yeni stadın çevresinde Konak Belediyesine ait alanların da bulunduğuna dikkat çeken Batur, "Biz bu alanda hem şehrimize hem de kulübümüze yakışır bir çevre düzenlemesi yapılması adına üzerimize düşen ne varsa, en iyi şekilde yaparız. Ayrıca kulüp yöneticilerinin de isteği doğrultusunda stadın çevresinde hem sporcularımız hem taraflar hem de bölge sakinlerinin kullanabileceği sosyal alanlar oluşturmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.


Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de yeşil sahalarda top koşturan ve Göztepe Spor Kulübünde yöneticilik de yapan Başkan Batur'un takımın maçlarını kaçırmadığını belirterek, kulübe sunduğu destek için teşekkür etti. Spor kulüplerinin bulundukları şehirlerin tanınırlığına, kültürüne çok önemli katkılar yaptığına işaret eden Sepil, Göztepe'nin yeni stadının da İzmir'e kazandırılan bir değer olacağını ifade etti. Stadın takıma büyük katkı sağlayacağını da vurgulayan Sepil, bölgenin 7 gün 24 saat kullanılabilecek bir yaşam alanı olarak değerlendirilebileceğine dikkat çekti. - İZMİR

Mehmet Sepil, Abdül Batur, Konak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:27 Kaynak: İHA
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