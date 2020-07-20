Başkan Batur'dan "Kemeraltı Müdürlüğü" vurgusu - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kemeraltı'nda yaşanan sorunların aşılması için bölgeye konsantre olacak, özel bir birimin kurulmasının şart olduğunu söyledi.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 2 haftada üç kez muhtarlarla bir araya geldi. Sosyal mesafenin oluşturulabilmesi adına, gruplar halinde düzenlenen toplantılarda muhtarlarla buluşarak mahallelerde yaşanan sıkıntıları ve vatandaşların taleplerini dinleyen Batur, üçüncü toplantısını Konak Belediyesi Çınarlı Rekreasyon Alanında düzenledi. Batur toplantıda, belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili muhtarlara bilgiler aktardı. Yaşanan sıkıntıların masaya yatırıldığı ve Batur'un ilgili birimlere gerekli talimatları verdiği toplantıda Tarihi Kemeraltı bölgesi de gündeme geldi. Başkan Abdül Batur, Kemeraltı bölgesinde yaşanan sorunların aşılması ve bölgenin gelişiminin sağlanması için Kemeraltı Müdürlüğünün kurulması gerektiğini belirtti.



"Ne gerekiyorsa yapacağız"



Daha önce Kemeraltı'nda yaşanan sıkıntıların çözülmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kemeraltı Müdürlüğü biriminin kurulması gerektiğini ifade eden Batur, bu önerisini muhtarlar toplantısında da yineledi. Batur, "İzmir'de hem ticaretin hem de tarihi yapılarıyla turizmin kalbi olan Kemeraltı bizim de gözbebeğimiz. Yaşanan sorunların kesin çözümü de tüm işlerin takip edileceği bir Kemeraltı Müdürlüğünün kurulmasıdır. Kemeraltı'nın UNESCO'nun listesine girmesinden sonra, bu birimin kurulması şart olmuştur. Birimin hem bu işi takip etmesi hem de Kemeraltı'nın tüm sorunlarına konsantre olması gerekiyor; çünkü birçok değeri taşıyan bu bölgemizin sorunları da kendine özel ve hızla çözüme kavuşturulmayı bekliyor. Ben bu nedenle daha önce Kemeraltı'nın kendi müdürlüğünün kurulması gerektiğini ifade etmiştim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de bu paralelde düşünüyor. Kemeraltı'nın kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu. - İZMİR