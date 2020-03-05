Başkan Batur'dan kursiyerlere sürpriz ziyaret - Son Dakika

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediyesinin Halil Rıfatpaşa semtindeki Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam ne sürpriz bir ziyaret yaptı. Kursiyerlerle birlikte derslere katılan Batur, yetkililerden de bilgi aldı.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 55 yaş üstü vatandaşların kaliteli zaman geçirmesi, yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi amacıyla çeşitli hobi kurslarının ücretsiz verildiği Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezini sabahın erken saatlerinde ziyaret etti. Başkan Batur, merkezde, kursiyerlerle birlikte deri çanta ve aksesuar yapımından heykele, kara kalem ve yağlı boya resimden takıya, ebrudan örgüye pek çok kursun verildiği eğitimlere katıldı. Kursiyerlerle tek tek yakından ilgilenen, onlarla sohbet eden Batur, kendisine iletilen önerileri de dikkatle dinledi.



Merkezin en çok rağbet gören hobi kurslarından birinin örgü kursu olduğu ifade edilirken, eğitmen Keriman Şengünler gözetiminde örgü öğrenmek veya bu konudaki becerilerini geliştirmek için gelen kursiyerler, çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kursiyerlerin ördükleri; şal, diz battaniyesi, patik, çorap gibi ürünleri düzenli olarak İzmir'deki huzurevlerinde yaşayan vatandaşlara hediye ettikleri dile getirilirken, ayrıca Kasım 2019'dan bu yana belirlenen okullarda ihtiyaç sahibi 560 öğrenciye de bere, atkı, çorap gibi ürünler gönderdikleri öğrenildi.



"Emeğinizden, çabanızdan dolayı mutlu oldum"



El emeği, göz nuru emeklerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren kursiyerleri kutlayan Başkan Batur, "El ele vererek, ürettiğiniz, el emeği ürünleri paylaşmanız çok güzel. Bu iyilik zincirine ben de her türlü desteği vermeye hazırım" dedi. Kara kalem ve yağlı boya resim ile ebru dersine de katılan Batur, başarılı uygulamasıyla kursiyerlerin takdirini topladı. Keyifli geçen çalışmanın ardından Türk halk müziği koro çalışmasına da katılan Batur, koro ile birlikte Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı türküsünü söyledi. Çalışmalarını halka açık bir konser düzenleyerek taçlandırmak istediklerini söyleyen Şef Ali Galip Yıldız, Başkan Batur'dan yıl sonunda koronun konser vermesi için söz aldı. İlerleyen yaşlarına rağmen öğrenmek ve üretmek peşinde olan kursiyerleri çabalarından dolayı kutlayan Batur, "Görüyorum ki tüm kurslar büyük ilgi görüyor. Evde oturmak, kahveye gitmek yerine bu merkeze gelerek kaliteli zaman geçiriyor, yeni şeyler öğreniyor ve üretiyorsunuz. Öğrenmenin ve üretmenin yaşı yok. Sadece üretmekle kalmayıp paylaşıyorsunuz da; bu çok kıymetli. Emeğinizden, çabanızdan dolayı mutlu oldum. 'Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkümdurlar' diyor Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. O nedenle her yaşta üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR