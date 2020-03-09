Başkan Batur'dan tarihi gezi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Batur'dan tarihi gezi - Son Dakika

Başkan Batur'dan tarihi gezi

7 saat önce

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye projelerini yerinde inceleyerek, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek yeni bina projelerini denetledi.

Başkan Batur'dan tarihi gezi, System.String[]

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediye projelerini yerinde inceleyerek, yakın zamanda açılışı gerçekleşecek yeni bina projelerini denetledi. Başkan Batur, tarihi binalardaki restorasyon çalışmaları hakkında da bilgi aldı.


Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, belediyenin tarihi binalarda sürdürdüğü restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Teknik müdürlerinde eşlik ettiği incelemede, çalışmaları mimari açıdan da değerlendiren Başkan Batur, Kemeraltı'nda, İkiçeşmelik ile Halilrıfatpaşa Caddeleri üzerindeki belediyeye ait tarihi binaları gezdi. Gezi sırasında ilgili müdürlerden bilgi alan Başkan Batur, tarihi binaların restorasyonlarının tamamlanmasının ardından Konaklıların hizmetine açılacağını ifade etti.


Batur, "Tarihi günümüzle buluşturmak, şehrimizin tarihi dokusunu en özgün şekliyle otaya çıkarmak ve günlük yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Bunun için restorasyon çalışmalarımıza öncelik veriyoruz. Halilrıfatapaşa'da İkizevler restorasyonumuz tamamlandı. Çok yakında semt merkezi işleviyle bulunduğu bölgeye hizmet verecek. Bu çalışmalarla tarihi değerlerimizi yaşatmanın yanı sıra önceliğimiz çocuklar ve kadınlar olmak üzere sosyal yaşamın gelişmesini de amaçlıyoruz" diye konuştu.


Tarihi projeler sürüyor


3 binin üzerinde tescilli yapı bulunan Konak'ta, Konak Belediyesi tarafından yürütülen "Tarihi Doku" projeleri kapsamında Halilrıfatpaşa Caddesi üzerindeki İkizevler restorasyonu tamamlandı. Tepecik'te Roman Kültür Merkezi, İkiçeşmelik'te İstiklal İlkokulu ve Kemeraltı'nda Alanyalı Konağı retorasyon çalışmaları devam ediyor. İkçeşmelik Çeşmeleri, Basmane'deki Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binaları ise sıradaki projeler arasında yer alıyor. - İZMİR

Kemeraltı, Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:00 Kaynak: İHA
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