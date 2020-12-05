Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme - Son Dakika

Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme

05.12.2020 12:18
Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme, System.String[]

İlçeye kazandırılacak beş yıldızlı iki tesisin inşaat alanlarını inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çalışmalarımızı pandemiye rağmen ara vermeden sürdürme gayreti içindeyiz" dedi.

İlçeye kazandırılacak beş yıldızlı iki tesisin inşaat alanlarını inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Çalışmalarımızı pandemiye rağmen ara vermeden sürdürme gayreti içindeyiz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, belediyenin Gültepe Spor Kompleksi ile 1. Kadriye Çok Amaçlı Sosyal Tesisi inşaatlarında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları denetledi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ilk olarak, inşaatı üstlenen firma sahibinin Covid-19'a yakalanarak yaşamını yitirmesi üzerine ara verilen, ancak yapımı devralan firmanın çalışmaları hızla tamamlamaya başladığı Gültepe Spor Kompleksini gezdi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Batur, "Bu salgında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Hasta olan vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmelerini temenni ediyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte tüm çalışmalarımızı da pandemiye rağmen ara vermeden sürdürme gayreti içindeyiz. Gültepe Spor Kompleksimizi de ilçemize kazandırmak için gün sayıyoruz" dedi. İnşaatın 3 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Batur, "Bu tesis, bölgede yaşayan hemşehrilerimizin, özellikle gençlerimizin en büyük talebiydi. Tesisimizi pandemi şartlarına göre hareket ederek, en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"Bölgeye hayat verecek"

Başkan Batur'un ikinci durağı da 1. Kadriye Mahallesinde kurulan çok amaçlı sosyal tesisin inşaat alanı oldu. Yapımına geçen haziran ayında başlanılan tesisin subasman seviyesinin tamamlandığı bilgisini veren Başkan Batur, inşaatın 1,5 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Batur, "Bölgeye hayat verecek bu merkezimizi de ilçemize, hemşehrilerimize kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Bu da yıllardır vatandaşlarımızın beklediği, arzuladığı hizmetlerden biriydi. İnşaatı en kısa sürede tamamlayarak, merkezimizi hizmete açmak istiyoruz" sözlerine yer verdi.

Tesisler 5 yıldızlı

Başkan Batur'un yapımının kısa sürede tamamlanması için ekiplere talimat verdiği Gültepe Spor Kompleksinde kapalı voleybol ve basketbol sahası, maçların seyredileceği tribün, halı saha, sporcu ve hakem odaları, pilates ve fitness gibi çeşitli spor aktiviteleri için ayrılmış 3 salon, otopark ve bisiklet parkı yer alacak.

Kreş de var, sinema da

1. Kadriye Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde ise kapalı bir otopark, pazaryeri, çok amaçlı bir salon, sanat, hobi ve meslek edindirme kurslarının düzenleneceği bir semt merkezi, kreş ile açık hava sineması olarak da değerlendirilebilecek bir açık amfi yer alacak. Tesisin hemen yanında yer alan alana da yeni bir muhtarlık binası, zabıta noktası ve taziye evi inşa edilecek. - İZMİR

Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme
Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme
Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme
Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme
Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme

Abdül Batur, Gültepe, İnşaat, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Batur'dan tesis inşaatlarına denetleme - Son Dakika


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