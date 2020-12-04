Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme - Son Dakika

Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme

04.12.2020 10:33
Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme, System.String[]

Depremin ardından yeni hizmet yerlerine taşınan belediye birimlerini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her ne olursa olsun vatandaşa hizmeti aralıksız sürdürüyor ve en iyisini sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Depremin ardından yeni hizmet yerlerine taşınan belediye birimlerini ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Her ne olursa olsun vatandaşa hizmeti aralıksız sürdürüyor ve en iyisini sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, deprem nedeniyle tahliye edilen binalardan, yeni hizmet yerlerine taşınan belediye birimlerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları denetledi. Başkan Batur, Mali Hizmetler Müdürlüğünün taşındığı Eşrefpaşa'daki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ile İmar ve Şehircilik, Plan ve Proje, Emlak İstimlak, Etüd Proje, Kentsel Tasarım ve Hukuk işleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün taşındığı Yağhaneler binasını ziyaret etti. Batur, Destek Hizmetleri, Çevre Koruma Kontrol ve Spor İşleri müdürlüklerinin yeni hizmet yeri olan Toros Sosyal Tesislerinde de incelemelerde bulundu.

"Vatandaşın işini kolaylaştırın"

Tüm birimleri tek tek dolaşarak personelle sohbet eden ve moral veren Başkan Batur, ekiplere yeni hizmet birimlerinde kolaylıklar diledi. Personelden vatandaşların işlerini kolaylaştırmalarını ve en iyi hizmeti sunmalarını isteyen Batur, "Hizmette devamlılık esastır. Her ne olursa olsun vatandaşa hizmeti aralıksız sürdürüyor ve en iyisini sunmak için çalışıyoruz. Deprem nedeniyle hem vatandaşlarımızı hem de çalışanlarımızı riske atmamak için tahliye ettiğimiz binalardan yeri yerlerimize geçiş sürecinde aksamalar ve gecikmeler yaşanmaması için titizlikle çalıştık. Oluşan bazı aksama ve gecikmeleri de online bilgi alma ve ödeme gibi hizmetlerle azalttık" dedi.

"Pandemi kurallarına dikkat edin"

Hem pandemi hem de deprem nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini ifade eden Batur, ekiplerden kendilerinin ve vatandaşın sağlığı için pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini istedi. Yeni yasaklarla bile pandemi rakamlarının düşmediğine dikkat çeken Batur, "Sağlıkçıların omuzlarında çok büyük yük ve sorumluluk var. Onlar ön cephede büyük bir fedakarlıkla çalışırken bizler de belediye olarak sokaklar, apartmanlar ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da duyarlı olmalarını istiyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen konusuna çok ama çok dikkat edilmesi, riskin en aza indirilmesi için online sistemlerin tercih edilmesi gerektiği bir dönemdeyiz" diye konuştu.

Yeni bina Basmane'de olacak

Konak Belediyesi, İzmir'de yaşanan deprem sonrası Basmane'deki iki hizmet binası ile SGK bloklarındaki Mali Hizmetler Müdürlüğü binasını, yapılan teknik incelemelerin ardından tahliye etmişti. Başkan Abdül Batur, vatandaşın "cam bina" olarak adlandırdığı, Basmane'deki birinci hizmet binasının yıkılıp yerine, iki yıl içinde yeni bir hizmet binası inşa edeceğini açıklamış, ilçeye yayılan müdürlüklerin ise hizmetlerini aksatmadan sürdüreceğini vurgulamıştı. - İZMİR

Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme
Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme
Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme

Abdül Batur, Basmane, Deprem, Konak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Batur'dan yeni hizmet yerlerine inceleme - Son Dakika


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