Ege Kadın Buluşması'nın bileşenleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pasaport'ta yapılması planlanan gökdelenin ruhsatını yeni yılın ilk meclis toplantısında iptal edeceğini açıkladı.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 125 derneği tek çatı altında buluşturan Ege Kadın Buluşması platformunun bileşenleriyle bir araya geldi. Türkan Saylan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Konak Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Batur, Pasaport'ta yapılan ve 250 metre yükseklikte olacağı iddia edilen gökdelenin ruhsatının, belediyenin ocak ayında yapılacak meclis toplantısında iptal edileceğini açıkladı.



Konak için belediye başkanlığına aday olduğu dönemde, kentin siluetini bozacak gökdelenlere izin vermeyeceğini söylediğini hatırlatan Başkan Batur, "Maalesef önümüzde ruhsatı kesilmiş bir dosya bulduk. Yerel yönetici olarak kente sahip çıkmamız gerekiyor. Tepkimizi de anında verdik ve içimize sinmediğini, kentin kalbine bıçak gibi saplanacak bu yapıya izin vermeyeceğimizi söyledik. Söylediğimizin arkasındayız. Ocak ayındaki meclis toplantısında ilgili binanın ruhsatını iptal ediyorum. Ben mimarım ve Konak'ta kentin siluetini etkileyecek bir yapılaşma olmayacak. Biz yatırımcıya karşı değiliz. Ancak gökdelenler için bir bölge seçildi; Bayraklı ve Alsancak Stadyumu'nun çevresindeki liman arkası denilen yer. Yüksek yapı yapılacaksa bu bölgelerde yapılsın ama şehrin merkezi olan alan içinde bu tür yapılara izin vermeyeceğiz. Odalarımızdan, kentte yaşayan vatandaşlarımızdan aldığımız güçle bu duruşu sergiliyoruz. Bu duruşu, bu kararlılığımızı da sürdüreceğiz" diye konuştu.



Konak'ın köklü bir tarihiyle büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Batur, tarihi yapıların kent yaşamına kazandırılması için önemli çalışmalar yapıldığını da kaydetti.



Kooperatif kuruluyor



Konak'ta değişim ve dönüşüm için kadınlara yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu söyleyen Batur, belediyenin açtığı meslek edindirme ve hobi kurslarına yılda yaklaşık 8 bin kadının katıldığına işaret etti. Basmane Semt Merkezinde bulunan Kadın Danışma Merkezinde yılda bin 500 kadına, avukatlar ve psikologlar eşliğine hukuksal ve psikolojik danışma hizmeti verildiğini, yılda 3 bin 500 kadınına şiddete uğradıklarında yasal haklarının ne olduğunun anlatıldığını kaydeden Batur, "Kısa bir süre önce çok önemli bir adım daha attık. Semt merkezlerimizde kadın emeğiyle gerçekleşen üretimi, tek bir çatı altında toplamak adına Konak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurmak için harekete geçtik. Kısa süre içinde bu çalışmamızı tamamlayacağız" dedi.



Yeni yılda, yeni tesisler



Kentte kadını güçlendirmek, çocukların gelişimlerine destek olmak adına ihtiyaç duyulduğu belirlenen her yerde Konak Belediyesi kreşlerinin açılacağını da söyleyen Batur, Eşrefpaşa Hastanesi'nin arkasındaki alanda kurulan Engelsiz Yaşam Köyü'nün yılbaşından sonra hizmete gireceğini söyledi. Batur, merkezde 3-6 yaş arasındaki zihinsel engelli çocukların rehabilite edileceğini, gece bakımlarının da yapılabileceğini kaydetti. Toros'ta yapılan çok amaçlı sosyal tesisin yılbaşında hizmete açılacağını belirten Batur, benzer bir tesisin 1. Kadriye Mahallesinde kurulacağını da kaydetti.



"Kadınlarımız, bizi bu makamlara taşıyor"



Konak Belediyesi'nin seçimin ardından geçen 9 aylık dönemde gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde kentin dinamikleri olan sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ettiğine işaret eden Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: " İzmir'e batıya açılan pencere diyoruz. Bu kentin en büyük çatısı da İzmir'deki kadınlarımızdır. Kadınların dinamizmi bizi bu makamlara taşıyor. Sizlere müteşekkiriz. Konak Belediyesi ile Ege Kadın Buluşmaları Platformu arasında gerekli işbirliğini de kuracağız. Sizlerle birlikte kadınlarımıza yönelik projeler üretmek, verimli çalışmalar yapmak ve sonuçlar almak çok önemli. Sizlerle çok iyi çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bize düşen ne sorumluluk varsa yerine getiririz, her zaman yanındayız. Belediye olarak sizlerin yanındayız."



Ege Kadın Buluşması Platformu İzmir Sekreteri Şengül Baysak ise platformun çalışmaları hakkında bilgi vererek, sürdürdükleri çalışmalar için ihtiyaçları olan konuları sıraladı. Faaliyetlerin Konak'taki her mahalleye yaygınlaştırılması için Başkan Batur'dan destek istedi. - İZMİR