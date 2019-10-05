Başkan Batur, saha çalışmalarına hız verdi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, saha çalışmalarına ara vermeden devam ederek, sokak sokak Konak'ı dolaşıp muhtarlarla görüştü. Başkanla konuşma fırsatı bulan mahalle sakinlerinin öncelikli talebi ise yine kentsel dönüşüm oldu.



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, muhtarları yerlerinde ziyaret ederek, mahallerde yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldığı, esnafla görüştüğü ve bölge sakinleriyle bir araya geldiği saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hemşehrileriyle hayatı paylaşan bir başkan olacağını sık sık dile getiren Batur, muhtarları da ziyaret etti. Batur, "Belediye başkanı sokakta olmalıdır, şehrinde yaşanan sorunları bilmeli, yerinde incelemelidir. Bizim belediyecilik anlayışımız budur. Muhtarlarımızla sürekli görüşüyoruz ama onları özellikle makamlarında da ziyaret ediyoruz. Böylece mahallelerimizde sorunları yerinde tespit ediyor ve en sağlıklı çözümü hızla hayata geçiriyoruz" dedi.



Talepler konusunda kentsel dönüşüm öne çıktı



Başkan Batur'la saha çalışmalarında bir araya gelen vatandaşların talep ettiği konular arasında ise kentsel dönüşüm öne çıkıyor. Konuştuğu hemşehrilerinin kentsel dönüşüm çalışmaları hakkına bilgi istediğini vurgulayan Başkan Batur, "Biz de bu ihtiyacın farkındayız ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırmaya çabalıyoruz. Gültepe'nin imar planlarında gerekli gördüğümüz revizyonu yaptık. Bu planda kişi başına düşen yeşil alan miktarını yaklaşık 6 kat artırarak, dünya standardının da üzerine çıkardık. Bizim kentsel dönüşüm anlayışımız, hemşehrilerimizin yaşam seviyesini yükseltmek üzerine kurulu. Böyle de olacak. Sadece Gültepe de değil, bölgemizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. Konak'ta yeni bir yaşamın mimarı biz olacağız" ifadelerini kullandı.



Konak'ta 111 mahalle bulunduğunu belirten Batur, muhtarlıkların tamamına yakını ziyaret ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Uğrayamadığım çok az muhtarımız kaldı. Bu süreci de tamamlayacağız ve muhtar ziyaretlerimizi görev süremiz boyunca da düzenli olarak sürdüreceğiz. Bazı muhtarlarımızın görev yerlerinde fiziki şartlar kötü. Bu mekanlar da düzeltilecek ve muhtarlarımızın iyi hizmet verebilmesinin önünde ne engel varsa kaldıracağız." - İZMİR