Başkan Batur TBB toplantısına video konferans ile katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Batur TBB toplantısına video konferans ile katıldı - Son Dakika

Başkan Batur TBB toplantısına video konferans ile katıldı

6 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümeni salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi.

Başkan Batur TBB toplantısına video konferans ile katıldı, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümeni salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştirildi. Birlik encümeni, video konferans yöntemi ile bir araya geldi.


TBB Encümen Toplantısı, korona virüs salgını nedeniyle video konferans yöntemi kullanılarak yapıldı. TBB Başkanı Fatma Şahin'in davetiyle gerçekleşen ve 15 encümen üyesi belediye başkanının yer aldığı video konferansa Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da makamından katıldı. Belediyelerin sürece ilişkin yaptığı çalışmalar, salgına karşı alınan önlemler ve bütçe yönetimi konularının ele alındığı toplantıda belediye başkanları il ve ilçelerindeki çalışmaları aktardı.


"Bu bir seferberliktir"


TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan sürecin bir seferberliğe dönüştüğünü belirtti. Borçlu belediyelerin kesintilerinin yapılmaması gerektiği konusuna da değinen Şahin, "Bu bir seferberlik. Bu seferberlikte 'kalbe dokun gönül kazan' diyoruz. Engelli, hasta, mağdur, yaşlı, kim bizden yardım isterse yanındayız. Hiçbir vatandaşımızın canı yanmasın. Biz millet olarak kader birliği yapmış bir milletiz. Bugün alacağımız kararla özellikle borçlu belediyelerin kesintilerinin yapılmamasını Cumhurbaşkanlığından talep edeceğiz, bize yardımcı olacaklarına güvenimiz tamdır" dedi.


"Yerel yönetimlerin güçlü olması önemli"


Video konferansta konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yerel yönetimlerin, yaşanan süreçte vatandaşın ilk başvurduğu ve yanında görmek istediği kurumlar olduğunu dile getirdi. Yerel yönetimlerin güçlü olarak ayakta kalmasının önemine değinen Başkan Batur, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkelerin gördüğü en önemli felaketlerden birini yaşıyoruz. Bu felaketin ortadan kaldırılması, bu felaketle başa çıkmak konusunda devletimiz, yerel yönetimler, iş dünyası, bütün ülkemiz tam bir seferberlik halinde. Özellikle devletimizin en önemli organlarından biri olan yerel yönetimlerin de bu süreçte güçlü olarak ayakta kalması çok önemli. Çünkü halkın başvurduğu, her süreçte yanında görmek istediği, en yakın gördüğü kurumlardan biri de yerel yönetimlerdir" diye konuştu.


"Hep birlikte ayağa kalkacağız"


Belediyelerin devlet teşvikinden yararlandırılmasının zor günleri daha çabuk atlatmaya katkı sağlayacağını ifade eden Başkan Batur, "Olağanüstü bir hal yaşıyoruz. Bu süreçte iş dünyasına ve diğer kesimlere yapılan teşviklerle devletin ve ekonominin ayakta kalması düşünüldü. Ülkemizdeki 81 milyonu ilgilendiren bir olay bu. Bunun için hep birlikte çalışmamız lazım. Bu konuda özellikle belediye şirketlerinin bazı teşviklerden yararlandırılması doğru olacaktır" ifadelerini kullandı. Belediye ekiplerinin gece gündüz alanlarda olduğunu ve temizlik, çöp toplama, dezenfektasyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: "En fazla çalıştığımız ve mücadele ettiğimiz dezenfektasyon ve temizlikle ilgili çalışmalarımıza katkı için akaryakıtla ilgili teşvik getirilebilir. Bunun yanında belediye şirketlerinin aynı diğer şirketler gibi muhtasar ve diğer vergilerinin ötelenmesi noktasında bir yaklaşım sergilenebilir. Bunlar belediyelere nefes aldırır. Çünkü açıklanan kararlar doğrultusunda vergi gelirleri üç ay ertelendi. Belediyelerimizin en büyük kaynağı vergi. Bu konuda devletimizin, vatandaşın en fazla başvurduğu organ olan yerel yönetimlere sahip çıkması lazım. Bizler ayakta kalırsak bu felaketle hep birlikte başa çıkabiliriz. Hep birlikte ayağa kalkacağız."


"Acil olmayan harcamaları durdurduk"


Konak Belediyesi olarak İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Batur, vatandaşa örnek olmaları gerektiğinin de altını çizdi. Belediye meclisi ve encümen toplantılarını ileriki bir zamana ertelediklerini aktaran Batur, sosyal mesafenin önemine değindi. 16 Mart itibari ile acil olmayan yatırım, ihale, alım satım ve harcamaları durdurma kararı aldıklarını dile getiren Başkan Batur, "Devlet kurumları olarak vatandaşa örnek olmamız gerekiyor. Bu sebeple belediyemiz bünyesindeki meclis ve encümen toplantılarını erteledik. Geçtiğimiz pazartesinden itibaren de acil olmayan tüm alım satım, yatırım ve harcamalarımızı durdurduk" dedi. - İZMİR

Türkiye Bankalar Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:44 Kaynak: İHA

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