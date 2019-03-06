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Başkan Baydilli'den Personele Kadınlar Günü Jesti

31 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle belediyede çalışan kadın personellerle kahvaltıda bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

Başkan Baydilli'den Personele Kadınlar Günü Jesti, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' vesilesiyle belediyede çalışan kadın personellerle kahvaltıda bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kurumda çalışan kadın personelleri unutmayarak kahvaltıda bir araya geldi. Günün anlam ve önemi nedeniyle kadın personellere karanfil dağıtan Baydilli, kadın personellerin kadınlar gününü kutladı.

8 Mart'ta Cumhurbaşkanının Şanlıurfa programı nedeniyle erken yapılan programa AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ve AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan da katıldı.

Yemekten sonra konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kadınlara verdikleri değer münasebetiyle kadın personelle bir araya gelmek istediklerini ifade ederek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını söyleyerek, "8 Mart Dünya Kadınlar günü münasebetiyle kadın personelimizle bir kahvaltıda bir araya geldik. Tabi 8 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'da olacağı için önceden bir araya gelmiş olduk. Kadınlara hayatımızı kolaylaştırdıkları için, emekleri için çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınların gününü kutluyor, mutluluklar diliyorum" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ise sadece 8 Mart'ın değil her günün kadınların günü olduğunu belirterek, "Cennet annelerin ayağı altındadır. Toplumun eğitimcileri, ana direği annelerdir. Tüm annelerin, kadınların her gününü kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli günün anısına kadın personelle hatıra fotoğrafı çektirerek onlara karanfil dağıttı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:40 Kaynak: İHA

Karaköprü, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
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