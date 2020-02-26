Başkan Baydilli'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Baydilli'den Regaip Kandili mesajı - Son Dakika

Başkan Baydilli'den Regaip Kandili mesajı

6 saat önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Regaip Kandili ve üç ayların başlangıcı ile ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Baydilli'den Regaip Kandili mesajı, System.String[]

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Regaip Kandili ve üç ayların başlangıcı ile ilgili mesaj yayımladı.


Başkan Baydilli mesajında, tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip kandilini kutlayarak, Regaip Kandilinin ülkemize huzur ve birlik getirmesini dileyerek, "Müslümanlar için rahmet, bereket ve mağfiret ayları olan üç aylara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Regaip Kandili ile başlayan bu üç aylar ülkemiz için huzurun, refahın ve iyiliğin olduğu bir dönemin başlangıcı olur. Mübarek üç aylar ve içinde barındırdığı kandiller, insanların manevi duygularını pekiştiren, daha çok iyiliğe ve dayanışmaya yönlendiren zamanlardır. Üç ayların Şanlıurfa'mıza, Karaköprü'müze ve tüm İslam alemine mübarek olmasını diliyor, Peygamber Efendimizin duasıyla 'Allah'ım sen Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a ulaştır' diyerek tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA

Regaib Kandili, Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:40 Kaynak: İHA
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