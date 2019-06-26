Son Dakika Haberleri: Başkan Baydilli mesaiye erken başlıyor
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Başkan Baydilli mesaiye erken başlıyor

55 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde Başkan yardımcıları ve teknik ekibi ile birlikte sahada dolaşarak sorunları yerinde tespit edip çözümü için talimat veriyor.

Başkan Baydilli mesaiye erken başlıyor, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabahın erken saatlerinde Başkan yardımcıları ve teknik ekibi ile birlikte sahada dolaşarak sorunları yerinde tespit edip çözümü için talimat veriyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sabah erken mesailerine kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Baydilli, Mehmet Hafız Bulvarı ve Akbayır Mahallesinde başkan yardımcıları ve teknik ekibi ile birlikte incelemelerde bulunarak eksikleri yerinde tespit etti.

Sahada gezerek sorunları yerinde inceleyen Başkan Baydilli, ilgili birimlere sorunların çözümü için talimat verdi.Gezi sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Baydilli, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Daha yaşanılabilir bir Karaköprü oluşturmak için ekip olarak çalıştıklarını ifade eden Baydilli, "Sabahın erken saatlerinde başkan yardımcımız, birim müdürlerimiz ile birlikte sahada incelemelerde bulunduk. Buradaki sorunları ve eksiklikleri yerinde görüp çözümü noktasında istişarelerde bulunduk. İnşallah bundan sonra da alan gezileriyle tüm mahallelerimizde bu şekilde sorunları tespit edip çözüme kavuşturacağız. Hep beraber daha temiz ve yaşanılabilir bir Karaköprü için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Baydilli, daha güzel bir Karaköprü için çalışmaları hızlandırarak özveriyle çalışacaklarını sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:48 Kaynak: İHA
Sabah, Metin Baydilli, Karaköprü, Güncel
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