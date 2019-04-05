Son Dakika Haberleri: Başkan Baydilli Tebrikleri Kabul Etti

Başkan Baydilli Tebrikleri Kabul Etti

16 dakika önce

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mazbatasını aldıktan sonra vatandaşların tebriklerini kabul etti.

Başkan Baydilli Tebrikleri Kabul Etti, System.String[]
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli mazbatasını aldıktan sonra vatandaşların tebriklerini kabul etti.

31 Mart seçimlerinde Karaköprü Belediye Başkanlığı'na tekrar seçilen Başkan Metin Baydilli, mazbatasını aldıktan sonra Karaköprü Belediyesi Çok Amaçlı Salonda vatandaşların tebriklerini kabul etti. Vatandaşlar tebrik kabulü programına yoğun ilgi gösterirken, yeni dönemde Başkan Baydilli'ye başarılar dilediler. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de vatandaşlara teşekkür ederken, asıl teşekkürü 5 yıl boyunca yapacakları hizmetlerle edeceklerini dile getirdi. Başkan Baydilli, "Çok şükür vatandaşlarımızın tercihiyle yeniden Karaköprü'müze hizmet etme şansını yakaladık ve mazbatamızı aldık. İki gün boyunca burada vatandaşlarımızla birlikte olacağız, sağ olsunlar tebrik ziyareti gerçekleştirip yanımızda oluyorlar. Ben vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum ancak asıl teşekkürü 5 yıl boyunca ilçemizde gerçekleştireceğimiz hizmetlerle etmek istiyorum. Ben her zaman vatandaşımızın, esnafımızın içinde olacağım ve İnşallah hep birlikte ilçemizi en güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Baydilli, bir an önce hizmetler ve projeler için sahaya inip yoğun bir çalışma içine gireceklerini sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:56 Kaynak: İHA

Metin Baydilli, Karaköprü, Politika
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