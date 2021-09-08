Başkan Bayındır, Beyşehir Gölü üzerindeki sulama yükünün azaltılmasını istedi - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, sulama yükü artan Beyşehir Gölü'nün bu yükünün azaltılmasını istedi.

Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'ndeki Eylül ayı belediye meclisi olağan toplantısında konuşan Başkan Bayındır, Beyşehir Gölü'ne değindi.

Gölün son dönemde yanlış sulama politikalarından dolayı ciddi anlamda su kaybına uğradığını savunan Bayındır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beyşehir Gölü son günlerde kuraklıklarda ve sürekli söylediğimiz yanlış sulama politikalarından dolayı ciddi anlamda su kaybına uğruyor. Türkiye'nin su politikasını daha derli toplu şekilde israf etmeden kullanma mücadelesinin verilmesi gerekiyor. Beyşehir Gölü'nün kaynakları çoğaltmak gerekiyor. Suyun dengesini bozmadan, yaradanın çizdiği ırmakların önünü kesip göletler yapmamak lazım. Diğer ilçelerden milletvekillerimize laf söylemeleri ve bizim kırmızı çizgimiz olan göl su seviyesinin 1122,40 kotuna tepki göstermeleri yanlış bir davranıştır. Beyşehir Gölünün hali ortada; Karapınar, Karatay, İsmil, Çumra ve Bozkır sulama birlik başkanlarının en çok ilgilenmesi ve sahip çıkması gerektiği günler, işte bu günlerdir. Kaynak gelmeden su verilemeyeceğini anlamalılar, biz de anlatmalıyız. Kavga dövüş ederek değil, o işi bilimsel olarak anlatmalıyız. Ermenek'ten gelen kolektörlerin çoğaltılarak biran önce Konya ovasının sulamasını Beyşehir Gölü'ne yüzde 60 yük vermek yerine, yüzde 40'a, yüzde 35'lere indirmek lazım ve 1123,40 kotuna taşımamız lazım. Her Beyşehirlinin gündemi bu olmuştur."

Toplantıda, meclisin gündemine gelen konular da müzakere edilerek karara bağlandı.