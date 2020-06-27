Başkan Bayındır doğalgaz dağıtımının yapılacağı istasyonun inşaatını inceledi - Son Dakika

Başkan Bayındır doğalgaz dağıtımının yapılacağı istasyonun inşaatını inceledi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ilçe merkezinde doğalgaz dağıtımının yapılacağı şehir giriş istasyonu inşaat alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir ilçe merkezinde doğalgaz dağıtımının yapılacağı şehir giriş istasyonu inşaat alanında yürütülen çalışmaları inceledi.

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Bayındır, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla bir süre ara verilen ilçenin doğalgaz ana hat imalat çalışmalarının bir süre önce yeniden başladığını hatırlattı.

İlçe merkezine dağıtımın yapılacağı şehir giriş istasyonu inşaat işlemlerine devam edildiğini vurgulayan Bayındır, "Yeni Mahalle, Esentepe, Beytepe ve Hacıakif mahalleleri hat bağlantı çalışmaları ile yüksek basınçlı boru hattı çalışmaları sürmekte. Bu bağlamda şehrimizde doğalgaz dağıtımının yapılacağı şehir giriş istasyonu inşaat çalışmalarını yerinde inceledik, yetkililerden bilgiler aldık. Çalışmalarla ilgili olarak çalışanlarımıza ve ilgililerimize kolaylıklar diledik." ifadelerini kullandı.

Bayındır, şehre doğalgaz konforunun kazandırılmasında emeği geçen ve desteklerini gördüğünü ifade ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Konya milletvekilimiz Gülay Samancı'ya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Mustafa Akış'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Botaş ve Enerya yetkililerimiz, meclis üyelerimiz ile bu konuda bizlere inanan, omuz veren herkese şehrim adına teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Doğalgaz başta olmak üzere, şehrimize yapılan ve yapılacak olan projelerin başarısı hepinizin, eksik var ise eksiklikleri benim. Benim şehrimin insanı, başarıda ve gururda ortak." değerlendirmesinde bulundu.

Beyşehir, Bayındır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:05 Kaynak: AA

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