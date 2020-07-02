Başkan Bayındır, muhtarlarla istişare etti - Son Dakika

Başkan Bayındır, muhtarlarla istişare etti

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, merkez ve taşra mahallelerinin muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, merkez ve taşra mahallelerinin muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

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Beyşehir Kültür ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ve belediyenin birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Bayındır, Beyşehir'in bazı projeleri olduğunu vurgulayarak, bunları hayata geçirebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

Mahalle muhtarlarıyla 5 yıl boyunca gece demeden, gündüz demeden ilçeye hizmet noktasında var olduğunu söylediğini hatırlatan Bayındır, şunları kaydetti:

"Kimse bizi uyurken göremeyecek. Gece demeden, gündüz demeden aldığımız görevi yerine getireceğiz. Belediye geldiğimiz zaman 36 milyon 700 bin borçla başladığımız hadiseyi şükürler olsun ki belli bir yerine kadar indirerek 16 milyon civarında ödeme yaptık. Aynı zamanda sizlerin taleplerini şehrin taleplerini yerine getirmeye gayret ettik. Bizler hep birlikte Beyşehir' davasının adamları olduk. Bu dava parti davası değil, bu dava şehrin davası ben önce Beyşehir diyenlerin davasındanım. O yüzden değerli arkadaşlar, bu toprağın insanının hakkını teslim etmek gibi görevlerimiz var. Bu toplantıdan sonra her muhtarımız kendisi için 5 tane önemli mevzusunu bize bildirecek. Ben hükümete 5 tane seçtim, Konya'ya, Ankara'ya 5 iddiam var diyorum. Siz de beldeniz, mahalleniz, köyünüz için 5 tane hadiseyi yazın, ben sizin yanınıza geldiğim de onun üzerinde duracağız. Parkeyse parke tamiri, asfaltsa asfalt bakımı, onarımı, tamiri çünkü önümüzde hizmet edeceğimiz günler var. Şehrimize yapılan ve yapılacak olan tüm hizmetlerin yapılmasına sebep olanlardan, emeği geçenlerden, destek verenlerden Allah razı olsun."

Toplantıda Bayındır, konuşmasının ardından muhtarlardan gelen talepleri dinledi.

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Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkan Bayındır, muhtarlarla istişare etti - Son Dakika

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