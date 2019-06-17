Son Dakika Haberleri: Başkan Bayındır yamaç paraşütçüleriyle buluştu
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Başkan Bayındır yamaç paraşütçüleriyle buluştu

1 saat önce

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya'dan Beyşehir'e gelen yamaç paraşütü tutkunlarıyla biraraya geldi.

Başkan Bayındır yamaç paraşütçüleriyle buluştu, System.String[]
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Konya'dan Beyşehir'e gelen yamaç paraşütü tutkunlarıyla biraraya geldi.

Bayındır, yamaç paraşütü yapmak için Konya'daki en ideal alanlardan birisi olan Beyşehir'e gelen Konya Hava ve Doğa Sporları Kulübü'ne mensup paraşütçülere, tercihlerinin Beyşehir olmasından dolayı teşekkür etti.

Konya'da faaliyet gösteren kulüp ve bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Bayındır, 11 yaşında yamaç paraşütü ile tanışıp 12 yaşında lisanslı olarak profesyonel yamaç paraşütü yapan, babası Akif Uğurlu ile birlikte gökyüzünde uçmaya başlayan küçük paraşütçü Mustafa Uğurlu ile de sohbet etti.

Yaka Manastır Tabiat Alanı'ndaki (take off) yamaç paraşütü pistinden atlayış yapan paraşütçüler, Yaka Manastır Tabiat Alanı'nda biraraya geldikleri Belediye Başkanı Bayındır'a talep ve beklentilerini iletti.
Başkan Bayındır ise Beyşehir'in muhteşem doğa ve coğrafi güzellikleri ile en güzel yamaç paraşütü yapılacak ender yörelerden bir tanesi olduğunu belirterek, yamaç paraşütü sporunun daha da geliştirilip yaygınlaştırılması adına belediye olarak ellerinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduklarını aktardı.

Bayındır, daha sonra yamaç paraşütçülerinin gökyüzündeki uçuş ve gösterilerini bir süre izledi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:56 Kaynak: AA
Konya, Beyşehir, Bayındır
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