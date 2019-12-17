Başkan Bayram: "Yaban domuzu, köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Bayram: 'Yaban domuzu, köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi' - Son Dakika

Başkan Bayram: "Yaban domuzu, köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi"

6 saat önce

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaban domuzlarının köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

Başkan Bayram:

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, yaban domuzlarının köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.


Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzuyla ilgili etkili mücadele etmek için bir toplantı düzenlendi. Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen istişare toplantısına Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, Tarım İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Koka, Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Hilmi Gül ve köy muhtarları katıldı. Toplantı sonunda bir açıklama yapan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, son yıllarda gittikçe sayıları artan yaban domuzu popülasyonunun köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdiğini, çiftçilerin köylerin içine kadar inen domuzdan dolayı tarlalarını ekemez duruma geldiğini söyledi.


Özellikle köylerde yaşayan üreticilerin zor durumda olduğunu ifade eden Bayram, "Yaban domuzu nohut, hububat, mısır ekili arazilere ve bağlarda büyük hasarlar vermektedir. Domuzla mücadele amaçlı av yapılan köylerde sürek avı ile sıkıntılar yaşanmakta. Toplantıda, yapılan sürek avlarının daha verimli olması, güvenliğin alınması, avcıların ve köylerde yaşayanların ava katılımları ile ilgili sıkıntıları ve çözüm yollarını konuştuk. Köyler arasında grup oluşturularak ava çıkılması kararı alındı. Sürek avı için gerekli yasal izinler alınarak aralık ve ocak ayı boyunca ava çıkılacak. Toplantımıza katılan avcılarımızın ilk yardım hizmetlerini karşılayacak olan İl Sağlık Müdürlüğümüze ve av düzenlemesini yapacak Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, sürek avına avcıları ile destek verecek olan Avcılar Kulübüne ve toplantılarımıza iştirak eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KARAMAN

Karaman, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kezban Teyze, Almanya'da gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu
3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü

Son Dakika Haberleri
16:45 Mahkemeden Eminönü'ndeki balıkçı teknesi kararı - Son Dakika
16:45 Teröristler Vanlı iş adamının evine ses bombası attı - Son Dakika
16:44 MAHKEMEDEN EMİNÖNÜ'NDEKİ BALIKÇI TEKNESİ KARARI - Son Dakika
16:40 ESER'li öğrenciler Yerli Malı Haftasını kutladı - Son Dakika
16:39 Karatay Belediyesi'nden Şeb-i Arus'a özel çorba ve sahlep ikramı - Son Dakika
16:26 3 bin liralık telefonu 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Son Dakika
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:46:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Bayram: "Yaban domuzu, köylerde tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]