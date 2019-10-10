Son Dakika Haberleri: Başkan Bekler, başarılı güreşçileri ödüllendirdi
Son Dakika Güncel Başkan Bekler, başarılı güreşçileri ödüllendirdi

Başkan Bekler, başarılı güreşçileri ödüllendirdi

1 saat önce

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İtalya ve Bulgaristan'da düzenlenen güreş şampiyonalarında derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Başkan Bekler, başarılı güreşçileri ödüllendirdi, System.String[]

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İtalya ve Bulgaristan'da düzenlenen güreş şampiyonalarında derece elde eden sporcuları ödüllendirdi.

Bekler, Bulgaristan'da yapılan Balkan Güreş Şampiyonasında 53 kiloda birinci olan Çağla Yarım, 68 kiloda birinci olan Nesrin Baş ile İtalya'da yapılan Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olan Nazar Batır ve antrenörleri Şenay Konaçoğlu'nu makamında ağırladı.

Güreşçilerin elde ettiği derecelerden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bekler, "Göğsümüzü kabarttılar, bizi çok mutlu ettiler. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman sporcularımızın yanındayız. " dedi.

Bekler, genç güreşçileri tebrik ederek hediye verdi.

İlker Bekler, Bulgaristan, Turhal, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi
Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin DEAŞ planını deşifre etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 21:08:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Bekler, başarılı güreşçileri ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]