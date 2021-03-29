Başkan Bekler: "Kendi kendine yeten, üreten bir belediyeyiz" - Son Dakika

Başkan Bekler: "Kendi kendine yeten, üreten bir belediyeyiz"

29.03.2021 09:13
Başkan Bekler:

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, belediyenin tüm araçların bakım ve tamiratı, motor rektefelerinin kendi ustaları tarafından yapıldığını belirterek, "Belediye olarak kendimiz üretiyor, kendimiz yapıyoruz" dedi.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, belediyenin tüm araçların bakım ve tamiratı, motor rektefelerinin kendi ustaları tarafından yapıldığını belirterek, "Belediye olarak kendimiz üretiyor, kendimiz yapıyoruz" dedi.

Turhal Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü motor bakım atölyesi olarak faaliyet gösteren makine ikmal hizmet binası, yenilenen ekipmanları ve yeni yüzüyle hizmet vermeye başladı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yeni hizmet binasında çalışanları ziyaret ederek hayırlı uğurlu olmasını diledi. Seçim öncesi verilen sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başkan Bekler, "Göreve geldiğimiz günden itibaren söz vermiş olduğumuz projelerimiz için hızlı bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Makine İkmal Hizmet Binamızı yeni baştan inşa ederek gerekli ekip ve ekipmanlarımızı tam donanımlı hale getirdik. 500 metrekare kapalı alan, 2 katlı idari ofis binası olmak üzere atölyemizin yapımını tamamladık. Belediyemize ait tüm araçların bakım ve tamiratı, motor rektefeleri kendi ustalarımız tarafından burada yapılıyor. Belediye olarak kendimiz üretiyor, kendimiz yapıyoruz. Yeni hizmet binamız Turhalımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - TOKAT

Başkan Bekler: Kendi kendine yeten, üreten bir belediyeyiz
Başkan Bekler: Kendi kendine yeten, üreten bir belediyeyiz

Turhal Belediyesi, İlker Bekler, Turhal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Bekler: 'Kendi kendine yeten, üreten bir belediyeyiz' - Son Dakika


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