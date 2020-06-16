Başkan Belgemen, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti - Son Dakika

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, ilçedeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Her yıl Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çeşitli illerden gelen yüzlerce tarım işçisi, Eskil'in birçok köyüne yerleşerek mevsimlik olarak çapa işleri yapıyor.

Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, mevsimlik tarım işçilerinin ilçenin tarımsal üretimine büyük katkıları olduğunu ifade ederek, "Alın teri ile ekmek kazanan sizler, bizlerin misafirisiniz. Tarım ve hayvancılık şehri Eskil ilçesine büyük katkılarınız oluyor. Ben sizleri takdir ediyorum. Bir ihtiyacınız olduğunda istediğiniz zaman bizlere ulaşabilirsiniz." diyerek, kolaylıklar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren tarım işçileri ise su ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığı için Başkan Belgemen'e teşekkür ettikler.