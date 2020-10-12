Başkan Berge: "Af ve muafiyet getirilmeli" - Son Dakika

Başkan Berge: "Af ve muafiyet getirilmeli"

12.10.2020 11:40
Başkan Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, pandemiden kalan esnaf borçlarına af ve 2021 yılı için de bir yıllık muafiyet istedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, pandemiden kalan esnaf borçlarına af ve 2021 yılı için de bir yıllık muafiyet istedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, kantin işletmecileri ile toplantı yaptı. VANESOB'ta yapılan ve Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanvekili Aydın Arslaner ile kantin işletmecilerinin katıldığı toplantıda konuşan Başkan Berge, esnaf ve sanatkarın pandemiden kalan borçlarına af, vergi, SGK ve BAĞKUR gibi tüm resmi borçlarına da önümüzdeki bir yıl boyunca muafiyet istedi. Berge, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sürecinin başlamasından bu yana en büyük değer ve kıymeti esnaf ve sanatkarımıza vermiştir. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarımıza göstermiş olduğu ilgi nedeniyle Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz adına Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Başta kantin işletmecisi esnafımız olmak üzere Cumhurbaşkanımızdan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın pandemi sürecinden kalan vergi, SGK ve BAĞKUR borçlarının alınmamasını ve af getirmesini talep ediyoruz" dedi.

"Esnaf ve sanatkarımız kara kara düşünüyor"

Esnaf ve sanatkarın en önemli sorunlarından birisinin de yaklaşan kredi ödemeleri olduğunu dile getiren Berge, "Esnaf ve sanatkarımızın zorluk çekmemesi adına 25+25 bin başta olmak üzere Halkbank'tan, ve kredi kefalet kooperatiflerinden alınan tüm kredi borçlarının Haziran 2021'e ertelenmesini talep ediyoruz. Esnaf ve sanatkarımıza özen gösteren Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin daha sonra da bu borçları af getirerek almamasını talep ediyoruz ya da esnaf ve sanatkarımıza 50 bin TL hibe desteği sunulmalı. Böylece esnaf ve sanatkarımız geçmişten kalan borçlarını kapatma şansı yakalar ve ayakta durmaya çalışır" diye konuştu.

"7 aydır kapalı olan kantin işletmecileri zor durumda"

Kantin işletmecilerinin yılda yaklaşık 160 gün çalışıp 365 gün geçinmeye çalıştığını söyleyen Berge, "Bu durum; vergi, SGK, BAĞKUR, kira ve personel maaşı ödemeye çalışan esnafımızı kurtarmıyor. Böyle başka bir sektör yok. Pandemi nedeniyle 7 aydır kantinler kapalı ve esnafımız artık bitme noktasına geldi. Hem esnaf ve sanatkarlar kredi kooperatifinden hem de bireysel olarak kredi kullanan esnafımız birikmiş borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Yıllardır üzerine düşen tüm resmi borçları ödeyerek devletinin ve milletinin yanında olan esnafımız, bu süreçte devletimizden katkı bekliyor. Eğer okullar tam olarak açılırsa, Cumhurbaşkanımızdan ve Milli Eğitim Bakanımızdan tamamıyla piyasaya borçlanan ve çok mağdur olan kantin işletmecilerimizden bir yıl boyunca kira alınmamasını rica ediyoruz. Ayrıca esnaf ve sanatkarımızdan da vergi, SGK ve BAĞKUR başta olmak üzere tüm resmi alacaklar, 2021 yılı boyunca en az bir yıl alınmamalıdır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan ricada bulunuyoruz. Sektörel bazda çalışmalar yaparak esnaf ve sanatkarlarımızın mağduriyetleri tespit edilsin. Çalışma sonunda kantin işletmecilerinin en fazla mağdur olan esnafımızın başında geldiği görülecektir. Mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz. Yüzyıllardır olduğu gibi cumhuriyet tarihi boyunca da esnaf ve sanatkarımız, devletin belkemiği ve omurgası olmuştur. Ahilik kültüründen gelen esnaf ve sanatkarımız her zaman sosyal yardımlaşma ve dayanışma örneğini göstermiştir. Her zaman devletinin ve bayrağının yanında olan esnaf ve sanatkarımız, devletimizin ve ülkemizin kriterlerine uyarak çalışıyor" diye konuştu.

"Okullar aşama aşama açılıyor"

Okulların aşama aşama açıldığını belirten Berge, "Bu da korona virüs vaka sayısı artmazsa önümüzdeki dönemlerde okulların tamamen açılacağı anlamına geliyor. İnşallah bir artış olmaz da yüz yüze eğitim tam olarak başlar. Kantin işletmecilerimiz eğitimin önemli bir parçası olduğunun farkındadır" şeklinde konuştu. - VAN

Başkan Berge: Af ve muafiyet getirilmeli
Başkan Berge: Af ve muafiyet getirilmeli
Başkan Berge: Af ve muafiyet getirilmeli
Başkan Berge: Af ve muafiyet getirilmeli

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Berge: 'Af ve muafiyet getirilmeli' - Son Dakika


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