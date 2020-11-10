Başkan Berge'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika

Başkan Berge'den 10 Kasım mesajı

10.11.2020 10:41
Başkan Berge'den 10 Kasım mesajı, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, 10 Kasım Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıldönümündeyiz. Ülkemizin müreffeh bir seviyeye gelmesi için milleti ile birlikte büyük mücadeleler veren Atatürk, dünyaya örnek bir lider olmuştur. Devlet ve millet aşkıyla bizlere cumhuriyeti emanet eden Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Bizlere miras kalan cumhuriyetimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve devletimizin bekası için çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün belirlediği inkılaplar ve gerçekleştirdiği devrimlerin yolunda ilerleyeceğiz. Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu vatan topraklarını koruyacağız. Devletimizin ve milletimizin gücünü birleştirerek daha huzurlu bir gelecek için çalışacağız. Dünya ülkeleri arasında daha saygın bir Türkiye için devlet millet el ele verip, Atatürk'ün hedeflediği bir ülke emellerini gerçekleştireceğiz. Büyük Türkiye için nice savaşlar veren ve bu uğurda şehitler veren bu milletin evlatları olarak, ecdadımızın anısını yaşatacağız. Malazgirt'ten Sarıkamış'a, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na şehitler yurdu olduğumuzun bilincindeyiz. Ülkemizin ilelebet yaşaması uğruna, mukaddes görevimizin farkındayız. Güzel ülkemizin bugünlere gelmesi için hiç düşünmeden can veren şehitlerimizi unutmayacağız. Biliyoruz ki, 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Vefatının 82 yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin" dedi. - VAN

Başkan Berge'den 10 Kasım mesajı

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Berge'den 10 Kasım mesajı - Son Dakika


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