Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret - Son Dakika

Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret

01.04.2021 12:07
Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan ayı öncesi kafe ve restoranları gezerek esnafın sıkıntılarını dinledi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan ayı öncesi kafe ve restoranları gezerek esnafın sıkıntılarını dinledi.

Pandemi nedeniyle vakaların tekrar artmasının ardından Ramazan ayında yeniden kısıtlamalara gidileceğinin açıklanması üzerine Van ESOB Başkanı İsa Berge, kentteki esnafı ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Berge, yetkililere çağrıda bulundu. Kısıtlamalarda özellikle kafe ve restoranların büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Berge, "Esnafı ziyaretlerimizde en çok karşılaştığımız konu Kapıköy Gümrük Kapısı'nın kapalı olmasıdır. Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmamasının esnafa verdiği bir sıkıntı var. Bu anlamda kafe ve restoranları gezdiğimizde özellikle saat 19.00 uygulaması ile ilgili sıkıntılarının olduğunu ifade ediyorlar. Halbuki dünyada alışılagelmiş bir düzen var. Kafe ve restoranların en az gece 23.00'e kadar açık kalması gerekiyor. Bu kapsamda akşam 19.00 uygulamasını saat 23.00'e çekersek kafe ve restoranlar az da olsa bir toparlanma sürecine gireceklerdir. Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerden talebimiz, kafe ve restoranların saat 23.00'e kadar açık kalmasıdır" dedi.

Pandemi sürecinde esnafın zor günler yaşadığına dikkat çeken Berge, "Şu an bulunduğumuz kafe, 15 kişinin istihdamını sağlayan bir işletmemiz. 15 personel çalıştırarak istihdama bu kadar katkı sunan, sigorta yatıran, kirasını, vergisini, Bağ-Kur'unu ödeyen ve bu denli devletine katma değer sunan esnafın yanında olmamız gerekiyor. Esnafın talebi de bu yöndedir. Esnafımıza yardımcı olalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Berge'nin ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirten Kafe İşletme Müdürü Cihan Akbal ise pandemi sürecinde tüm işletmelerin etkilendiğini dile getirerek, bu pandemiden özellikle esnafın zor günler yaşadığını söyledi. Akbal, "Bu zor günlerimizde her zaman yanımızda olan ve bizleri ziyaret ederek sıkıntılarımıza ortak olan başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizim talebimiz, Ramazan ayına kadar saat 19.00 olan uygulamanın 23.00'a çekilmesidir. Çünkü bizler 19.00 uygulamasına uymak için en az bir saat öncesinden müşterilimizi çıkarıp temizlik yapmak zorunda kalıyoruz. Zaten kafe ve restoranlar öğleden sonra rağbet görüyor. Bu anlamda yetkililerden bizlere destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu. - VAN

Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret
Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret
Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret
Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret
Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret

Esnaf ve Sanatkarlar, Pandemi, Ramazan, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Berge'den kafe ve restoranlara ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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