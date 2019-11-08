Son Dakika Haberleri: Başkan Berge'den 'Mevlid Kandili' mesajı
Son Dakika Güncel Başkan Berge'den 'Mevlid Kandili' mesajı

Başkan Berge'den 'Mevlid Kandili' mesajı

8 saat önce

VANESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Berge'den 'Mevlid Kandili' mesajı, System.String[]

VANESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Berge, yayımladığı mesajda, "Rahmet ve merhamet peygamberi Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in dünyaya teşriflerini idrak ediyoruz. Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Efendimizi anmanın huzuru içerisindeyiz. Adalet ve hikmet üzere tüm insanlığın kurtarıcısı olan Peygamberimizin yolunda olanlara selam olsun. Allah'ın resulüne selam olsun. Mevlid ifadesi doğum yeri ve zamanı olarak geçiyor. Fahri kainat Peygamber Efendimizi bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Dualar ile Rabbimize ulaşmanın huzurunu ve Efendimizin şefaatine nail olmayı kudreti ilahiden dileyeceğiz. Nebiler nebisi efendimizi anarak huzur dünyamızı bulacağız. Allah'ın sevgilisi insanların en şereflisi Habibullahı anmanın bilincindeyiz. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece, Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Böyle güzel bir gün, mübarek gün olan Cuma gününe denk geldi. Bu vesile ile Mevlid Kandili'ni büyük bir coşkuyla kutluyorum" dedi. - VAN

Mevlid Kandili, Hz.Muhammed, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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