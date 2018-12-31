Son Dakika Haberleri: Başkan Berge'den Yeni Yıl Mesajı

Başkan Berge'den Yeni Yıl Mesajı

11 dakika önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Berge'den Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni yıl nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Berge, yayımladığı mesajda, "Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız bir yıl daha geçti. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği günlerde bir olmanın ve beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Esnafımız ve sanatkarımız için zor bir yıl oldu. 2019'dan umutluyuz. Hükümetimizin atmış olduğu yeni ekonomik adımlarla esnafımızın ve sanatkarımızın toparlanacağı bir yıl olmasını diliyorum. 2019 yılı Van'ımız ve ülkemiz için hayırlar getirsin. Sevginin ve hoşgörünün hakim olduğu bir yıl temennisiyle, herkese mutlu yıllar diliyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:57 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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