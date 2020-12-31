Başkan Berge'den yeni yıl mesajı - Son Dakika

Başkan Berge'den yeni yıl mesajı

31.12.2020 09:21
Başkan Berge'den yeni yıl mesajı, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan İsa Berge, mesajında, "2020 yılı hepimiz için çok zorlu bir yıl oldu. Korona virüsün dünyaya yayılması ile birlikte ülkemizde, dolayısıyla Van'da da can kayıpları yaşandı. Beraberinde gelen ekonomik daralmalar, çok büyük sıkıntılara neden oldu. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Her şeye rağmen birlik ve beraberliğimizi korumaya devam ediyoruz. Devletimiz ve hükümetimiz, esnaf ve sanatkarımızın yanında yer alarak önemli destek adımlar attı. Desteklerin tüm esnafımızı kapsamasını talep ediyoruz.

Korona virüsün dünyamızdan tamamen silindiği, herkesin sağlığına kavuştuğu bir yeni yıl diliyorum. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm Van halkımıza sağlıklı ve huzurlu bir yıl temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi. - VAN

Başkan Berge'den yeni yıl mesajı

Esnaf ve Sanatkarlar, Yeni Yıl, Esnaf, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Berge'den yeni yıl mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'yi karıştıran skandal: Sağlık görevlisi 500 doz aşıyı kasten imha etti Eski Bakan Fikri Sağlar'ın açıklamaları tepki çekti: Türbanlı hakimin adaletinden kuşkum var O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Asya'nın yıllar önce yaşadıkları Derin'in başına geldi Hassas teraziyle yakalanan uyuşturucu bağımlısının "Annem istedi" bahanesi pes dedirtti Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi
Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor Batuhan Karadeniz, Hekimoğlu Trabzon'da gösterdiği performansla göz kamaştırıyor         
09:14
Galatasaray ve Trabzonspor, Biglia ile Ndao için transfer yarışına girdi Galatasaray ve Trabzonspor, Biglia ile Ndao için transfer yarışına girdi         
08:53
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar aşı sıralarını e-Nabız'dan görebilecek         
08:36
Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok Aylin Sözer'in babası sevgili iddialarına yanıt verdi: Erkek arkadaşı değil, kızımın böyle bir şeye vakti yok         
07:55
Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız? Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?         
07:40
Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı Kayseri'de hareketli dakikalar! Polisi vuran şahıs PÖH'ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı         
01:40
5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti 5 tonluk kaya parçasının altında kalan çoban hayatını kaybetti         
00:37
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı Demet Akalın, tuvaletini kirleten ismin Zara olduğu iddialarını yalanladı         
18:33
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 09:30:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Berge'den yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei