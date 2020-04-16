Başkan Berge: "Ekmek mahallelerde satılacak"
6 saat önce
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, vatandaşların ekmek ihtiyacını cuma gününden almalarını isteyerek, "Fırıncılar cumartesi ve pazar günü servislerle mahallelerde ekmek satışı yapacak" dedi.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, vatandaşların ekmek ihtiyacını cuma gününden almalarını isteyerek, "Fırıncılar cumartesi ve pazar günü servislerle mahallelerde ekmek satışı yapacak" dedi.
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, fırıncıların temsilcileriyle VANESOB'da toplantı yaptı. Açık olan fırınlarda perakende satışların yapılmayacağına dikkat çeken Berge, "Sokağa çıkma yasağı olan cumartesi ve pazar günü vatandaşlar fırınlardan ekmek alamayacak. Fırıncılar kendilerine ait servislerle mahallelerde dolaşıp ekmek satışı yapacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek ihtiyacını cuma gününden almalarını istiyoruz. Tıpkı bayramlarda olduğu gibi sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu için de vatandaşlarımızın ekmeğini erkenden alması önemlidir. Amacımız korona virüse karşı vatandaşlarımızın sağlığını korumaktır. Fırıncı esnafımız halkımızın mağdur olmaması için mahallelerde servislerle ekmek satış hizmeti verecektir. Böylece sosyal mesafeyi koruyacağız" dedi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 05:06 Kaynak: İHA
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