Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri olan Çaldıran'ı ziyaret ederek, "İlçede yüksek oranda kayıt dışı esnaf bulunmaktadır" dedi.



İlk olarak Çaldıran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılan İsa Berge, Van merkez ve ilçe oda başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, ilçe esnafının sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Çaldıran Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Atilla Adıyaman, VANESOB Başkanı İsa Berge'ye yaptığı çalışmalar nedeniyle plaket takdim etti.



VANESOB Başkanı Berge, daha sonra heyeti ile birlikte Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret etti. İlçe esnafının sektörel durumu ile ilgili Başkan Ensari'ye bilgi veren Berge, sorunların çözümü noktasında destek istedi. Özellikle kayıt dışı esnaf ve yapı kullanım izni belgesi ile ilgili sorunu ileten Berge, "Çaldıran'daki esnafımız, halkımıza önemli bir hizmet vermektedir. Esnaf ve sanatkarımızın desteklenmesini istiyoruz. Kayıt dışı esnaf konusunda belediyemizle ortak çalışma yürütmek istiyoruz" dedi.



Berge, nazik karşılama için de Başkan Ensari'ye teşekkür etti.



"Gerekeni yapacağız"



İlçe esnafının sorunlarının çözümü için VANESOB ve Çaldıran ESO ile birlikte ortak bir çalışma yürüteceklerini söyleyen Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, "Kayıt dışı esnaf sorunu başta olmak üzere ilçemizin esnaf ve sanatkarlarla ilgili sorunları çözmek için birlikte çalışacağız. İlçemizin ekonomisine önemli bir katkı sunan esnafımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



Başkan Ensari, VANESOB Başkanı Berge ve heyetine ziyaret nedeniyle teşekkür etti.



Kaymakam Adem Can ziyaret edildi



VANESOB Başkanı Berge, daha sonra Çaldıran Belediye Başkanı Ensari ile birlikte Çaldıran Kaymakamı Adem Can'ı makamında ziyaret etti. Başkan Berge, "İlçede yüksek oranda kayıt dışı esnaf bulunmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için denetimler yapılmalıdır. Ayrıca esnafımızın iş yerinin yapı kullanım izni belgesinin olmaması nedeniyle ruhsat alamama gibi bir sorunu vardır. Kaymakamlık ve belediye ortaklığında geçici iş yeri ruhsatı verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Çalışmalar yapılacak"



Yapı kullanım izni belgesinden kaynaklı ruhsat sorununun çözümü için gerekli araştırma ve çalışmaları yürüteceklerini söyleyen Çaldıran Kaymakamı Adem Can, "Sorunun çözümü için emsalleri inceleyeceğiz. Kayıt dışı esnaf ile ilgili olarak da belediyemizle ortaklaşa çalışma yürüteceğiz" dedi.



Ardından ilçe esnafını ziyaret eden Berge ve beraberindekiler, kendisi soğuk olan ilçenin sıcak insanlarıyla sohbet edildi. Çaldıran Ziraat Odası Başkanı Nesim Ertopçu'yu da ziyaret eden Berge ve beraberindekiler, ilçenin tarım ve hayvancılık durumu hakkında görüştü. Ertopçu, Başkan Berge'ye plaket takdim etti. - VAN