Başkan Berge iş yerleri çalışma saatlerinin esnetilmesini istedi - Son Dakika

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı İsa Berge, Ramazan ayına sayılı günler kala yayımladığı mesajında yetkililere çağrıda bulunarak, "Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamak için, iş yerlerinin çalışma saatleri esnetilmelidir" dedi.

Van ESOB Başkanı İsa Berge, Ramazan ayına sayılı günler kala, iş yerlerinin çalışma saatlerinin esnetilmesi noktasında yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamalarının başında, "Mübarek Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşayalım" diyen Berge, tüm vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları noktasında uyarılarda bulundu. Başta yiyecek ve içecek sektörü olmak üzere tüm sektörlerde gerekli saat düzenlemelerinin yapılması gerektiğinin altını çizen Berge, "Özellikle iftardan sonra bazı esnetilmelere gidilmelidir. Böylece bir nebze de olsa esnafımız rahat bir nefes alacaktır. Başta HES kodu ile giriş olmak üzere gerekli önlemler alınarak esnafımızın hizmet vermesi sağlanmalıdır" dedi.

Ramazan alışverişinin de yerel esnaftan yapılması noktasında çağrıda bulunan Başkan Berge, "Ramazan alışverişimizi, her zaman yanımızda olan zor gün dostu yerel esnafımızdan yapalım. Ramazan bereketine bereket katmanın ve esnafımızın yüzünü güldürmenin tam zamanıdır. Sağlıklı Van ve güçlü esnaf için 'Van mavi kalsın' diyoruz. Lütfen tüm kurallara titizlikle uyalım. Ancak bu şekilde hepimiz rahat bir nefes alabiliriz. Van ekonomisinin can damarı olan esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalabilmesi, şehrimiz için çok çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Ramazan geleneklerinin sürdürülmesi gerektiğine de değinen Berge, "Bir ramazan ayını daha bereketi ile karşılamanın sevinci içerisindeyiz. Sağlıklı ve huzurlu bir Ramazan için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Süregelen Ramazan geleneklerini devam ettirebilmemiz için hepimizin korona virüs kurallarına uyması gerekiyor. Bu kapsamda tüm ruhumuzla Ramazan iklimini yaşayacağımız bir Ramazan ayı diliyorum. Allah hepimizi mübarek Ramazan Bayramına kavuştursun" diye konuştu. - VAN