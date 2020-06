Başkan Berge, pandemi sürecini değerlendirdi

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge, korona virüs pandemisi sürecinde verdiği desteklerle esnafın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeyen hükümetin, bundan sonraki süreçte de esnafın ayakta kalması için farklı tedbirler alması gerektiğini söyledi.

Korona virüsün bütün dünyada olduğu gibi Türkiye ve Van'da da sıkıntılı geçtiğini ifade eden VESOB Başkanı İsa Berge, bu süreçte hiç alışık olunmayan bir durumla karşılaştıklarını söyledi. Korona virüs sürecinde ekonomik ve sosyal hayatın durduğu bir durumla karşı karşıya kaldıklarını belirten Berge, "Süregelen ticaret düzeninin bozulması anlamında tahribatlar devam ediyor. Hükümetimiz tarafından yapılan krediler çok zamanında ve yerli yerinde oldu. Çünkü esnafımız o dönemde zor durumdaydı. Kredilerin ilk olarak esnaf ve sanatkara verilmesi, Cumhurbaşkanımızın esnafın yanında olduğunun en güzel göstergesidir. Ben bu anlamda verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Korona virüs sürecinde kapatmanın aksine kayıt yapan esnafımız oldu"

Korona virüs sürecinde dükkanını kapatan esnafın olmadığını aksine kayıt yapan esnafın bulunduğuna dikkat çeken Berge, "Şimdiye kadar vergi levhası olan esnafımız vardı ama esnaf sanatkara kaydı yoktu. Bu esnaflarımızda maalesef krediden faydalanamıyordu. Bu anlamda esnaflarımız kayıt yaparak kredi alma şansına sahip oldu. Şu ana kadar bin 400'e yakın bir kayıt yapılıp buna karşın yaklaşık 250 terk yapıldı. Ancak bundan sonra esnafımızı zorlu bir dönem bekliyor. Çünkü önümüzdeki süreçte bu paranın geri ödemesi var. Esnaf sanatkarımız bu süreçte kazandığı parayı ailesine harcadı, iş yerine harcamadı. Bu para ödemesi esnaf sanatkarımıza ciddi bir yük getirecek. Çünkü 6 ay sonra alınan bu kredilerin ödenmesi başlayacak. Yani ekim kasım aylarında esnaf sanatkarımızı sıkıntılı bir dönem bekliyor. Bundan sonraki süreçte terk eden esnaf ve sanatkarımız olacaktır. Dileğimiz hükümetimiz farklı bir tedbir alır da esnaf sanatkarımız tekrar ayakta kalır. Pandemi sürecinde 80 milyon TL'ye yakın bir kredi esnafımıza verildi. Bu da Van esnafımız için sevindiricidir. Özellikle bu anlamda esnafımız için gecesini gündüzüne katan Halk Bankası müdürleri ve çalışanlarına, oda başkanlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Van'ın pazara erişim sıkıntısı var"

Açıklamalarında Kapıköy Gümrük Kapısının açılmasıyla ilgili konuşan Başkan Berge, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran bizim olmazsa olmazımızdır. Van'dan da ziyade bölge ve ülke ekonomisi içinde önemlidir. Bizim ticaret yapacak başka bir alanımız yok. Bu anlamda Van'a pozitif bir ayrımcılığın yapılması gerekiyor. Van'ın pazara erişim sıkıntısı var. Buradan en yakın ilimiz Diyarbakır ve Malatya'dan başlıyor. Bu da 500-600 kilometre demektir. Bu anlamda Van'a pozitif bir ayrımcılık yapılmazsa esnaf ve tüccarımız zorda kalacaktır. İran, esnaf ve sanatkarımızın ekmek kapısıdır. Bu kapsamda İran pazarının bir an evvel açılması gerekiyor. Elbette ki her şeyin başı sağlık diyoruz. Ancak İran pazarına erişim konusunda çok hızlı tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Biz korona virüs sıkıntısını İran'dan beklerken İstanbul'dan geldi. İran bu kadar Van ile iç içe olmasına rağmen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in aldığı yerinde önlemlerden dolayı sıkıntı yaşamadık. Bu anlamda valimize teşekkür ediyor, yeni pazarların oluşabilmesi ve Van'ın ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için valimizden İran'a olan ticaretimizin açılmasını talep ediyoruz." - VAN