Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İse Berge, esnaf ve sanatkarın zorlu bir yıl daha geçirdiklerini belirterek, "Özellikle neredeyse yıl boyunca devam eden ekonomik dalgalanmalar esnafımızı hayli zorlamıştır. Vergi, BAĞ-KUR, SGK primleri, kira, personel maaşı ve genel giderler düşünüldüğünde esnaf ve sanatkarımız bu ağır yükler altında ezilmiştir" dedi.



2019 yılını değerlendiren Başkan Berge, "Hükümetimizden beklentimiz, yılın ilk çeyreğinde KOSGEB destekli faizsiz 50 bin TL cansuyu kredi desteği sunmalıdır. Bankalarla kredi sorunu yaşayan çok sayıda esnafımız için sicil affı getirilmelidir ve kayıt dışı esnaf kayıt altına alınmalıdır. SGK ve BAĞ-KUR primlerinde indirime gidilmeli ve prim ödeme gün sayısı 9 bin günden 7 bin güne indirilmelidir. Kredi ve teşvik sisteminin daha da geliştirilmelidir" dedi.



"İş yeri sahiplerinden bu yıl kirayı arttırmamalarını rica ediyoruz"



İş yeri sahiplerine de çağrıda bulunan Başkan Berge, "İş yeri sahiplerine çağrımızdır, esnafımızın mali tablosu ortadadır, bu nedenle 2020 yılında kiralara artış yapmamalarını rica ediyoruz. Bir defaya mahsus yapılmayacak kira zammı, piyasaya moral kazandıracaktır. Van'ın can damarı konumunda olan esnafa verilecek her destek, en önemli sorunumuz olan işsizliğe bir nebze de olsa çare olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Van'ın avantajı değerlendirilmelidir"



Van'ın kalkınabilmesi adına 2020'den beklentileri olduğunu söyleyen İsa Berge, "Güneşin ve suyun başkenti olan Van'ın tarihten gelen asaleti gereği çok daha iyi yerlere gelmelidir. Başta İran olmak üzere hem çevre ülkeler hem de bölge açısından bir cazibe merkezi olan Van, bu avantajı Van Denizi, turizm ve sınır ticareti anlamında iyi değerlendirmelidir" diye konuştu.



"Yeni Van, yeni yılda Van'ı kalkındırır"



İmar uygulamalarının bir şehri marka şehir yaptığını kaydeden Berge, " İpekyolu, Tuşba ve Gürpınar anayollarına kurulacak yeni Van için yeni imar alanları açılmalıdır. Yeni Van, yeni yılda Van'ı kalkındırır. Yeni Van'ın inşa edilmesiyle birlikte ekonomik kalkınma da beraberinde gelecektir. Van'ın lokomotif sektörü olan inşaatın canlanması için kentsel dönüşüm başlamalıdır. Güneşin başkenti olan Van'da yenilenebilir enerjinin değerlendirilmesi. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi kapasitesi bakımından Türkiye 1.'si olan Van'da üretime başlanması ve Van'ın dört bir yanı güneş elektrik santralleriyle (GES) donatılmalı. Van tek başına Türkiye'nin yüzde 6'lık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek konumda olan bir şehir" şeklinde konuştu.



"Turizm potansiyeli açığa çıkarılmalıdır"



Van'ın turizm potansiyelinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Berge, "Van Gölü etrafına 5 yıldızlı otellerin yapılabilmesi için teşvik sistemi cazip hale getirilmelidir. Yatırımcıların ilimize yatırım yapabilmesi için Van özelinde bölgeye pozitif ayrımcılık elzemdir. Van'ın uluslararası alanda tescilli 101 değeri bulunuyor. Van Müzesi turizme bir ivme kazandırdı. Tarihi ve turistik yerleri restore edilerek turizme kazandırılmalıdır. Bu vesileyle tüm Van halkının ve ülkemizin yeni yılını kutluyor, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı, bereketli ve huzur dolu bir yıl diliyorum" dedi. - VAN