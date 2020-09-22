Başkan Beşikçi farkındalık için pedal çevirdi - Son Dakika

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, hareketli yaşama destek vermek için belediye binasına bisikletle gitti.

Yenişehir Belediyesi Başkan Beşikci, Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında, hareketli yaşama destek vermek için düzenlenen "Minik Pedallar" etkinliğinin son gününde belediye hizmet binasına bisikletle gitti.

Beşikci, şunları söyledi:

"16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Yenişehir İlçe Belediyesi olarak bir dizi program düzenledik. Bugün etkinliğimizin son günü. Avrupa otomobilsiz yaşam günü ve bir hafta boyunca devam eden etkinliklerimiz kapsamında sıfır emisyon sloganıyla çevreci ulaşım modellerini halkımız nezdinde duyarlılık oluşturarak teşvik etmeye çalıştık. Bugün de bizler, yönetici ve belediyede çalışan ekip arkadaşlarımızla beraber iş yerimize bisikletlerimizle gelerek, çevreci bir hassasiyetin ve duyarlılığın oluşması noktasında katkı sağlama gayreti içerisinde olduk."