Başkan Besim Dutlulu, Akhisarlı devleri ağırladı - Son Dakika

Akhisar Belediye Basketbol Spor Kulübü Başkanı Alper Ayan ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve basketbolcuların tam kadro katıldığı kahvaltı programında bir araya gelen Belediye Başkanı Besim Dutlulu yeni sezonda başarılar diledi. Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi içerisinde bulunan Akhisar Kadın Kooperatifine bağlı Kafekoop'ta sporcularla bir araya gelen Başkan Besim Dutlulu kahvaltı sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.

Erkekler Federasyon Kupası'nda mücadele verecek

Akhisar Belediye Basketbol takımı 18-25 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Erkekler Federasyon Kupası'nda B Grubunda mücadele verecek. B Grubunda ise TED Ankara Kolejliler, Mamak Belediyespor, Akhisar Belediye Basketbol ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor yer alıyor.