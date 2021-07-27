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Başkan Besim Dutlulu, basın mensupları ile buluştu - Son Dakika

Başkan Besim Dutlulu, basın mensupları ile buluştu

27.07.2021 16:17
Başkan Besim Dutlulu, basın mensupları ile buluştu, System.String[]

Sadece Akhisar'da değil Türkiye'de genel anlamda basının kuvvetli olmadığını, bir kısım medya kuruluşlarının tamamen iktidar tarafından desteklendiğini, bir kısım medyanın da yurt dışından kaynak alarak desteklendiğini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, Türkiye'nin tam bağımsız, özgür ve adil basın organlarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Akhisar Belediyesi olarak özellikle yerel medyayı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bu şehirde özgür bir şekilde gazetecilik yapmak için ne gerekiyorsa, basın emekçilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi

Gazetecilerin Akhisar Üniversitesi Derneği'nin son durumu hakkındaki sorusuna derneğin işlevini artık yitirdiğini belirterek cevap veren Başkan Besim Dutlulu, "Benim gördüğüm kadarıyla hem iktidarın hem de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Akhisar'a fakülte açma niyetinin olmadığını biliyoruz. Burada bir üniversite alanı var ve inşaat halinde. En son 2014 yılında yatırım yapılmış ve o günden bugüne hiçbir yatırım yapılmamış. İktidar tarafından bize söylenen, kendilerince haklı olabilirler saygı duyuyorum, biz burada Akhisar halkından para toplamaya çalıştık, beceremedik, bu işi yapamadık 7 sene geçti haydi bir daha para toplayalım tekrar yapalım. Ben seçilmeden önce şu sözü verdim; Akhisar'da üniversite olması için elimden geleni yapacağım. Bunun da anlamı kapı kapı dolaşıp Akhisar halkından para toplamak değil. Çünkü bu yol denendi ve başarılı olmadı.

Üniversite yapmak devletin işidir, bugün bu iktidar yapmaz yarın başka bir iktidar gelir onunla yürürüz; ama ben isterim ki zaman kaybetmesin Akhisar. Çünkü 7 sene kaybettik ve bunun da 10 senelik bir hikayesi var. Tabi ki kaybetmeyelim bu iktidarla yürüyelim ama iktidar öncelikle bazı noktalarda yardımcı olması gerekiyor. Eğer üniversiteyi inşaat, beton ve demirden bir şey olduğunu görüyorsa insanlar o zaman üniversitenin ne olduğu anlaşılamamıştır demektir. Biz CBÜ rektörü geldiği zaman onlara mekan gösterdik ve onlar mekanı beğenmemiş olabilirler ama o gün beğendiklerini ifade etmelerine rağmen bir geri dönüş olmadı. Tüm iktidar ve muhalefet parti temsilcilerinin bulunduğu bir masada teklif sundum, eğer inşaat kısmı belediyedeyse bunu belediyeden istiyorsanız ben gidip kapı kapı dolaşıp vatandaştan para toplayarak yapamam. Ama 5 milyon lira bir hibe çıkartırsınız vekilimiz, 5 milyon lira da İller Bankası'ndan kredi çıkarılmasına yardımcı olun 10 milyon liraya biz o inşaatı bitirelim. Ama sonrasında oraya gerçekten 4 senelik fakülte gelecek mi? Yoksa orası Meslek Yüksek Okulu mu olacak veya onun tarzında 2 senelik bir okul mu olacak. Bu konuların hepsi muamma. Ama o gün ben bunu söylediğim zaman da AK Parti İlçe Başkanı Fatih Füzün Bey de çıktı ve hayır belediyenin işi değil bu iş devletin işi bu işi devlet yapması gerekiyor dedi. Ama bugün daha farklı şeyler söyleniyor. Bu konuda Milletvekilimiz Uğur Aydemir'e çok teşekkür ediyorum çok istekli ve yapıcı. Belediyenin tek başına bunu yapması ekonomik olarak mümkün değil. Ama destek olunursa bize, biz de bu yola çıkmak isteriz ve çok da seviniriz" dedi.

"ESKİ DEMİRYOLUNU GÜZELLEŞTİRMEYE TALİBİZ"

Akhisar'ın 15 yıl şansız bir dönem geçirdiğini ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar'da birçok iş yavaş ilerledi. O alışkanlıklar maalesef halen devam ediyor. 2 sene geçti demiryolları ile aynı yerdeyiz, eski stadyum da aynı yerdeyiz, üniversite de aynı yerdeyiz. Biz kendi üzerimize düşen görevlerde hep bir adım ilerliyoruz ama devlet ile olan ilişkilerde ilerleyemedik. Biz muhalefet belediyesi olduğumuz için onlar iktidar olduğu için değil, bizim Akhisar'da ne yazık ki bazı işler çok yavaş ilerliyor. Artık bunu hızlandırmamız lazım. Bakın 2 sene geçti, 2 sene önce Devlet Demiryolları'na yazdım ben buraya talibim dedim. Hala da söylüyorum sizlerin huzurunda biz bu alana talibiz. Halen bir plan düzenlemesi yapılacak bekliyoruz, saygı duyuyorum bazı şeyler zaman alır ama ilerleyemiyoruz. Aynı şekilde stadyum, daha önce yerin altına otopark yapalım dedik. Spor Müdürlüğü'nden bir cevap geldi bizim projemiz hazır, öyle bir şey artık bu saatten sonra olmaz dediler. Daha yolun başındayız Akhisar'ın otoparka ihtiyacı var ve zaman geçiyor. Her konuda adım adım ilerliyoruz ama bir ilçe belediyesinin de kaynakları ve yapabildikleri belli, yasal yükümlülükleri belli" dedi.

"AKHİSAR'A HİZMET GELMESİNİ ENGELLEYEN İNSANLAR VAR"

Akhisar'da özellikle pandemi döneminde de birçok işe ara vermeden, hiçbir şekilde bahane üretmeden hizmete devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Milletvekilimiz Uğur Aydemir için söylemiyorum bunu ama Akhisar'da resmen hizmet gelmesini engelleyen insanlar var. Bir iş yapacağımız zaman hemen set çekmeye çalışan insanlar var. Üzücü bir şey bu; ama yapacak bir şey yok. Biz bunları da bahane etmiyoruz, 5 senem bittiğinde ben bahaneler değil hizmet ürettim diyebileceğim. Çünkü Akhisar için Akhisarlılar için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıya Başkan Yardımcıları Ahmet Tınazlı, Tuncay Engin, Ekrem Kayserili ve Bedri Türk de katıldı.

Besim Dutlulu, İktidar, Akhisar, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Besim Dutlulu, basın mensupları ile buluştu - Son Dakika


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